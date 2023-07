Temptation Island: Il concorrente misterioso sparisce dal programma - Controcopertina

Temptation Island sta scuotendo il panorama televisivo con la sua nuova edizione, condotta dal carismatico Filippo Bisciglia. Dopo un anno di attesa, il reality è tornato più avvincente che mai, suscitando grande interesse tra il pubblico. Le coppie selezionate per questa stagione sembrano essere la scelta perfetta, e le prime segnalazioni e commenti da parte dei telespettatori non si sono fatti attendere. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulla storia tra Isabella e Manu, con accuse di presunte menzogne per partecipare al programma.

Accuse e tensioni tra Isabella e Manu

Mentre Isabella ha chiesto un falò di confronto in seguito alle accuse di Manu, ci sono persone che accusano proprio loro: “Tutto è falso! Lui è stato costretto da lei (abbiamo fatto i casting lo stesso giorno): lui guida i tram o la metro, non ricordo. Ma lei ha fatto la domanda con il nome di lui solo per entrare in TV. Togliete le maschere!”. Manu si sente sotto pressione e si difende: “È normale che per lei sia più facile. Non è che io non abbia iniziative, ma economicamente non ce la faccio. Sai che brutto?”.

Il mistero della scomparsa di Manu

Nel video anticipatorio della seconda puntata di Temptation Island, si nota che tutti i fidanzati escono dal pinnettu tranne Manu. Questo suscita molta curiosità tra i telespettatori: cosa sarà successo al concorrente? Dopo le parole di Manu, Isabella ha richiesto immediatamente un falò di confronto anticipato. Le accuse del fidanzato si concentrano sulla situazione economica: “Sostiene che chi vive a Milano debba guadagnare almeno 6.000 euro al mese”.

La testimonianza di Manu e la risposta di Isabella

Manu ha dichiarato: “Cosa potrei dire di buono della nostra relazione? Che tengo tutto dentro per inerzia? Alla fine, non sono abbastanza per te come persona. Tu dici di avermi aiutato a fare tutto, ma non è un aiuto spronarmi e dirmi ‘che c***o fai?’. Mi fai sempre sentire che non valgo niente. Ci sono stati mesi in cui sono rimasto senza un euro per cinque o sei giorni, perché sentivo di doverti dare tutto ciò che avevo. Non contavo più niente, era tutto per te. E ancora oggi è così”.

Isabella si è difesa affermando: “Sicuramente sbaglio il modo in cui gli dico le cose, ma mi sento attaccata quando gli parlo perché voglio solo vederlo realizzato e felice. Voglio parlare con lui. Non ha senso rimanere qui. Andrei da qualche altra parte e non starei con lui, sapendo che non può darmi certe cose”. Sembrerebbe che la storia tra i due sia arrivata già alla sua conclusione?