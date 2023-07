Terribile Incidente: Bimba di 4 Anni e Madre Gravemente Ustionate in un Incendio

Una serata familiare si è trasformata in un’orribile tragedia quando un incendio ha devastato una casa a San Severo, provincia di Foggia, lasciando una bimba di 4 anni e sua madre 43enne gravemente ustionate. Fortunatamente, il padre e la sorellina di 5 anni hanno riportato solo lievi ferite.

La Causa dell’Incendio

Secondo le ricostruzioni, l’incendio è stato innescato quando una bottiglia di alcol è stata accidentalmente versata su un barbecue per alimentare le fiamme. Il ritorno di fiamma ha provocato l’esplosione che ha rapidamente avvolto l’ambiente.

Condizioni Critiche

La piccola di 4 anni ha riportato ustioni su tutto il corpo ed è stata urgentemente trasportata al reparto gravi ustionati del policlinico di Bari insieme alla madre. Entrambe sono in condizioni critiche e il personale medico sta facendo il possibile per fornire le cure necessarie.

Situazione del Padre e della Sorellina

Il padre e la sorellina di 5 anni, anche loro coinvolti nell’incidente, hanno riportato solo lievi ferite e si trovano nello stesso ospedale per ulteriori controlli. Fortunatamente, non ci sono gravi preoccupazioni per la loro salute.

Intervento Rapido dei Soccorritori

I soccorsi sono stati tempestivi grazie all’intervento rapido dei vigili del fuoco, della Polizia e degli operatori del 118. Grazie alla loro prontezza, l’incendio è stato domato in tempo per evitare ulteriori danni.

L’intera comunità è sconvolta da questa tragica vicenda e si unisce in pensiero e preghiera per la rapida guarigione della piccola bimba e della sua mamma. Situazioni come queste ci ricordano quanto sia importante prestare sempre attenzione e cautela quando si maneggiano oggetti infiammabili e si utilizzano dispositivi come il barbecue. La sicurezza della nostra famiglia e dei nostri cari deve essere sempre una priorità assoluta. Facciamo voti affinché la bimba e la madre possano ricevere le migliori cure e guarire presto da questa terribile esperienza.