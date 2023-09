Terrore nella notte: Napoli colpita da forte scossa di terremoto!

Una Notte di Paura per i Cittadini

Nella tranquilla notte di mercoledì 27 settembre 2023, Napoli e le sue zone circostanti sono state svegliate bruscamente da una scossa di terremoto di magnitudo 4.2. Il movimento tellurico è avvenuto a soli 3 chilometri di profondità, nella già sensibile zona dei Campi Flegrei. Questa volta, però, la forza della natura ha fatto sentire la sua presenza in modo deciso, causando paura tra i cittadini.

L’Impatto sui Cittadini

Le prime testimonianze sono arrivate dai social media, dove i residenti di Napoli hanno condiviso le loro esperienze. Alcuni utenti su TikTok hanno simulato il movimento degli oggetti che si muovevano violentemente durante la scossa, cercando di trasmettere l’intensità dell’evento. La scossa ha interessato Napoli e le zone circostanti dei Campi Flegrei, raggiungendo anche aree collinari come il Vomero e Posillipo. Subito dopo la scossa principale, si è verificato uno sciame sismico con circa dieci scosse in un’ora, sebbene di entità inferiore e non avvertite da tutti.

Il Messaggio della Protezione Civile

La Protezione Civile ha prontamente rilasciato un comunicato rassicurante attraverso i social media. Nonostante la paura suscitata dalla scossa, al momento non risultano danni segnalati. La Sala Situazione Italia della Protezione Civile è in costante contatto con le autorità locali per monitorare la situazione.

Le Reazioni dei Cittadini

Le reazioni dei cittadini partenopei non si sono fatte attendere. Alcuni hanno descritto la scossa come “fortissima” e “simile a una bomba”. Altri hanno raccontato spaventi e risvegli bruschi in una notte che sembrava tranquilla. È importante notare che la zona dei Campi Flegrei è soggetta a scosse sismiche, e questa è solo l’ultima segnalazione dei sismografi.

Inoltre, nella giornata precedente si erano già verificate due scosse, tra cui una di magnitudo 3.2. La comunità resta in allerta, conscia dell’importanza di essere preparata per qualsiasi eventualità in un’area geologica delicata come quella dei Campi Flegrei.