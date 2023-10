Ti dico chi è Tommaso Paradiso: età, fidanzata, vita privata e biografia

Chi è Tommaso Paradiso: Età, Fidanzata e Vita Privata

Nato a Roma il 25 giugno 1983, Tommaso Paradiso vanta una carriera musicale di successo, raggiunta grazie al suo talento come cantautore e alla sua esperienza come frontman dei Thegiornalisti. Attualmente, a 39 anni, Tommaso è impegnato in una relazione sentimentale con **Carolina Sansoni**, conosciuta durante una partita di calcio. Carolina svolge un ruolo nel settore commerciale di un’agenzia pubblicitaria e ha fondato Denoise Design, una start-up dedicata ai designer di moda emergenti.

Prima della relazione con Carolina, Tommaso ha avuto una storia d’amore con l’attrice Matilde Gioli.

Biografia e Carriera Artistica di Tommaso Paradiso

Nel 2009, Paradiso fonda i Thegiornalisti, band con cui pubblica gli album “Vol.1” nel 2011 e “Vecchio” nel 2012. Il successo arriva nel 2014 con l’album “Fuoricampo”, mentre la popolarità esplode nel 2016 con l’album “Completamente Sold-Out”, che vende oltre 25.000 copie e ottiene il disco d’oro.

Nel 2017, il singolo “Riccione” diventa il tormentone dell’estate. Successivamente, Tommaso collabora con Fabri Fibra per il brano “Pamplona”, riscuotendo un grande successo.

Nel 2018 esce l’album “Love”, anticipato dai singoli di successo “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità Puttana” e “New York”, tutti nella top 10 dei singoli più scaricati. L’ultimo singolo con i Thegiornalisti è del 2019, “Maradona y Pelè”.

Nel 2020, Tommaso Paradiso decide di intraprendere la strada della carriera solista, lasciando la band che lo ha reso famoso.