Tommaso Paradiso, chi è l’ex moglie

La Carriera e la Vita Personale di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso, un nome che risuona con forza nell’industria musicale italiana odierna. Con l’uscita del suo nuovo album intitolato “Space Cowboy”, l’ex leader dei Thegiornalisti si lancia in una nuova avventura come artista solista. Ma cosa sappiamo realmente di lui, della sua vita e della sua carriera?

In una vecchia intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, Tommaso ha aperto il suo cuore raccontando di un’infanzia difficile, segnata dall’abbandono del padre. Oggi, l’uomo cerca di avvicinarsi a lui, ma le ferite del passato non si rimarginano facilmente. Nel frattempo, Tommaso ha trovato conforto e amore nel suo rapporto con Carolina Sansoni, con cui è insieme da diversi anni dopo la rottura con l’attrice Matilde Gioli.

Carolina Sansoni: La Musa Ispiratrice di Tommaso Paradiso

Carolina è molto più che la semplice compagna di Tommaso Paradiso. È una vera e propria musa ispiratrice per il cantautore, come dimostrano le numerose foto di coppia romantiche che lui stesso condivide sui suoi profili social. Il loro primo incontro è avvenuto durante una partita di football e da quel momento non si sono più lasciati.

Durante la 74a Mostra del Cinema di Venezia, in occasione della loro prima apparizione pubblica come coppia, Tommaso ha rilasciato una dichiarazione che sottolinea l’importanza di Carolina nella sua vita:

La Separazione dei Thegiornalisti

Nel 2019, durante un concerto storico al Circo Massimo di Roma, i Thegiornalisti, la band di Tommaso Paradiso, si sono sciolti in modo brusco e inaspettato. Il conflitto e gli insulti personali hanno creato un clima di tensione tale da portare quasi i membri del gruppo in tribunale. Da quel giorno, i componenti della band non si vedono più e possiamo solo immaginare come stiano vivendo questa situazione.

Il Successo di Tommaso Paradiso: Dalla Band alla Carriera Solista

Nonostante la rottura con i Thegiornalisti, Tommaso Paradiso ha continuato a costruirsi una solida carriera musicale. Molti dei suoi brani sono diventati dei veri e propri classici nel panorama musicale italiano, come “Completamente”, “Felicità Puttana” e “This Our Stupid Love Song”.

Dopo la separazione dalla band, Tommaso ha pubblicato alcuni singoli come artista solista, tra cui “Don’t be frightened” e “Remember me”. Il 15 settembre 2021 ha poi rilasciato il singolo “Magari no”, anticipazione del suo album di debutto come solista, “Space Cowboy”, la cui uscita è prevista per gennaio 2022.

Tommaso Paradiso su Instagram

Tommaso Paradiso ha un seguito enorme su Instagram, dove la sua pagina ufficiale conta milioni di visualizzazioni. Tra le foto promozionali del suo nuovo album e gli scatti con la sua compagna Carolina, Tommaso si mostra sempre molto attivo e presente sui social.

Carolina Sansoni: Una Donna di Successo

Carolina Sansoni, compagna di Tommaso Paradiso, è una donna di successo. Dopo aver completato i suoi studi in Comunicazione e Marketing a Londra, ha lavorato per KPMG prima di passare alla parte commerciale di una società pubblicitaria. È anche la fondatrice di Denoise Design, una start-up e-commerce dedicata ai nuovi stilisti di moda, e del progetto Talkin Pills, dedicato alla narrativa sociale del luogo di lavoro.

In un’intervista, Tommaso ha parlato del suo legame con Carolina, definendola una fonte di ispirazione per le sue canzoni. Nonostante il successo, Carolina Sansoni rimane una figura misteriosa. Nata a Roma nel 1992, ha un seguito di 50,7 milioni di follower su Instagram con l’handle @carosansoni.

Il Futuro di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni rappresentano una delle coppie più amate del panorama italiano. Insieme dal 2017, vivono probabilmente a Fiumicino con il loro cane Ugo. Nonostante le voci che li vorrebbero coinvolti in una storia con Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini, i due sembrano più uniti che mai.

La storia di Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni è una storia di amore, successo e superamento delle difficoltà. Una storia che continua a scriversi ogni giorno, sotto gli occhi di milioni di fan.