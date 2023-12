In occasione delle festività natalizie, il noto giornalista e conduttore televisivo Tiberio Timperi ha deciso di abbracciare la causa della solidarietà. Il presentatore ha dedicato generosamente il suo tempo per servire a tavola al tradizionale pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio. Quest’associazione, nota per il suo impegno nella lotta contro la povertà e l’emarginazione sociale, organizza ogni anno un pranzo natalizio per coloro che si trovano in situazioni difficili, compresi individui senza dimora, anziani solitari e persone bisognose.

La Missione della Comunità di Sant’Egidio

La Comunità di Sant’Egidio ha una lunga storia di servizio verso coloro che sono svantaggiati e bisognosi di sostegno. Nel corso degli anni, ha ampliato la sua portata, offrendo cibo, assistenza medica e supporto emotivo a migliaia di persone in Italia e nel mondo. L’anno precedente, grazie al contributo di numerosi volontari, la Comunità è riuscita a fornire pasti di Natale a ben 80.000 persone in Italia e a oltre 250.000 nel resto del mondo.

Tiberio Timperi: Cameriere d’Eccezione

Quest’anno, il pranzo natalizio della Comunità di Sant’Egidio è stato reso ancora più speciale dalla presenza di Tiberio Timperi come “cameriere d’eccezione”. Il giornalista ha abbracciato con entusiasmo questa iniziativa benefica, mettendosi al servizio degli ospiti e contribuendo così a diffondere un messaggio di solidarietà e speranza durante il periodo natalizio. La sua partecipazione dimostra quanto sia importante l’impegno di ogni individuo nel fare del bene per coloro che sono meno fortunati.





In un mondo spesso frenetico, gestito da impegni e responsabilità quotidiane, gesti di altruismo come quello di Tiberio Timperi ci ricordano l’importanza di condividere con gli altri e di estendere una mano amica a chi ne ha bisogno. La Comunità di Sant’Egidio e personalità come Timperi ci ispirano a compiere atti di gentilezza e compassione, contribuendo a creare una società più inclusiva e solidale per tutti.