Torre Annunziata: Manifesto Choc e insulti sessisti scuotono il liceo

Nel momento in cui l’Italia intera è ancora sotto shock per l’ennesimo caso di femminicidio, con la tragica morte di Giulia Cecchettin, una scritta offensiva compare nei corridoi del liceo “Pitagora-Croce” di Torre Annunziata, gettando un’ombra sulle iniziative di sensibilizzazione in corso sull’importanza della parità di genere e sulla lotta contro la violenza sulle donne.

Il Manifesto Offensivo

Mercoledì mattina, alcuni studenti della scuola superiore oplontina erano impegnati nella scrittura di messaggi contro l’odio verso le donne, da affiggere sulle porte delle aule. Questi messaggi cercavano di sensibilizzare la comunità studentesca sull’importanza di combattere la violenza di genere. Tuttavia, uno di questi messaggi ha scatenato la rabbia di un ragazzo, il quale non solo ha strappato il manifesto originale, ma ha anche sostituito il suo contenuto con un’offensiva e sessista controparte (“Non tutte sono troie, ma tutte le troie sono donne”).





La Mobilitazione della Dirigenza

La preside del liceo “Pitagora-Croce”, Maria Tiziana Savarese, ha reagito prontamente alla situazione. Non solo ha condannato fermamente il gesto del ragazzo, ma ha anche convocato un consiglio d’istituto straordinario per affrontare la questione. L’autore dei due gesti offensivi si è autodenunciato, probabilmente consapevole di essere stato ripreso dalle telecamere dell’istituto.

Sensibilizzazione e Impegno

La dirigente Savarese ha sottolineato l’importanza dell’impegno della scuola nel promuovere la sensibilizzazione sulla violenza contro le donne. Il liceo era coinvolto in una serie di iniziative, tra cui cineforum, partecipazione a eventi, e produzione di scritti, per oltre dieci giorni, culminando con il convegno “Un grido nel silenzio. Dici Basta” che si terrà il 4 dicembre nell’aula magna. Questo episodio di insulti sessisti ha purtroppo oscurato l’importante lavoro svolto dalla scuola e dai suoi studenti.

In un momento in cui l’Italia cerca di sensibilizzare la società sulla questione della violenza di genere, questo incidente al liceo “Pitagora-Croce” è un triste promemoria che la strada verso la parità di genere è ancora lunga e difficile. La speranza è che questo episodio non offuschi l’importante lavoro che la scuola sta facendo quotidianamente con i suoi studenti e che la società possa unirsi nell’affrontare questo problema piuttosto che dividerla ulteriormente.