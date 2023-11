Tragedia a Cosenza: Treno Investe Camion e Provoca Morti

Nella tranquilla località di “Thurio” a Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, si è verificata una tragedia che ha causato la morte della capotreno e dell’autista del tir coinvolto. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento mentre treno e camion sono andati in fiamme poco dopo l’impatto.

Dettagli dell’Incidente

Nella drammatica collisione tra un treno regionale e un camion, la capotreno e l’autista del tir hanno perso la vita all’istante. In risposta all’incidente, sul luogo sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno attualmente indagando sulla dinamica degli eventi. In particolare, si cercano le ragioni che hanno portato il camion a trovarsi sui binari ferroviari in quel momento critico.

Il Treno Coinvolto

Il convoglio coinvolto nell’incidente è un treno regionale che collega la frazione “Sibari” di Cassano allo Ionio con Corigliano Rossano. Fortunatamente, nessuno dei passeggeri a bordo dei vagoni del treno ha subito ferite a causa dell’incidente. Tuttavia, il conducente del camion viaggiava da solo a bordo del suo mezzo.





Distruzione a Causa delle Fiamme

Dopo l’impatto, sia il locomotore del treno che il camion sono stati completamente distrutti a causa delle fiamme che li hanno avvolti. La scena del disastro è stata devastante, lasciando il personale di soccorso e le autorità locali a lavorare duramente per gestire la situazione.

In questa tragica vicenda, l’indagine continua per gettare luce su come sia stato possibile un incidente di tale portata e per assicurare che misure adeguate vengano prese per prevenire simili tragedie in futuro.