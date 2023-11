Tragedia ad Avellino: Anziano Trovato Morto Carbonizzato in Casa, Ipotesi di Malore Durante il Fumo

Una tragedia ha colpito la comunità di Prato di Principato Ultra, nella provincia di Avellino, con la morte di Michele Fabrizio, un anziano di 93 anni trovato carbonizzato all’interno della sua abitazione.

La Scoperta Scioccante

La scoperta di Michele Fabrizio senza vita è stata una terribile sorpresa per la sua famiglia e la comunità locale. Il corpo dell’anziano è stato trovato carbonizzato nella sua camera da letto, all’interno del suo appartamento.





L’Ipotesi del Malore Durante il Fumo

Secondo le prime indagini condotte dalle autorità, sembra che Michele Fabrizio sia stato colto da un malore improvviso mentre stava fumando una sigaretta. Questa tragica coincidenza ha portato all’incendio che ha devastato la sua abitazione. Gli investigatori ritengono che le fiamme siano state causate accidentalmente dalla sigaretta lasciata accesa durante il malore, travolgendo l’anziano.

L’Intervento delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Avellino. Non sono emersi segni evidenti di effrazione o elementi che facessero pensare a una morte violenta. Le condizioni dell’abitazione e il contesto suggeriscono che Michele Fabrizio, che era allettato da tempo, sia morto per cause naturali, stroncato da un malore mentre si trovava da solo in casa.

La Procura di Avellino Indaga

La Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima per chiarire ulteriormente le circostanze della sua morte.

Questa tragedia mette in luce quanto sia importante prestare attenzione alle misure di sicurezza in casa e alle precauzioni durante le attività quotidiane, anche le più comuni. La comunità locale è sconvolta da questa perdita e si unisce nel dolore alla famiglia di Michele Fabrizio.