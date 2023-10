Tragedia nella TV italiana: morto a soli 58 anni un volto amatissimo dai telespettatori

Un faro che ha illuminato generazioni di bambini e ragazzi attraverso la televisione italiana si è spento. Lorenza Cingoli, una mente creativa e brillante, ci ha lasciato a soli 58 anni. La sua eredità, però, rimarrà indelebile attraverso i suoi programmi e romanzi che hanno segnato un’era.

Una carriera dedicata ai più giovani

Lorenza Cingoli, autrice storica di capisaldi della tv come La Melevisione e L’Albero Azzurro, ha saputo incantare e istruire con il suo talento. Ma chi era veramente Lorenza?

Gli esordi e il legame con Milano

Nata ad Ancona il 13 marzo 1965, Lorenza è diventata milanese nel cuore, scegliendo la città per completare i suoi studi in Storia moderna e contemporanea all’Università Statale, e proseguendo con un Dottorato di ricerca in Storia economica presso l’Università Bocconi.

Un talento riconosciuto in TV e nella letteratura

Nel 1992 Lorenza ha fatto il suo debutto in televisione, dando vita a un personaggio che è diventato un’icona per i bambini: un coniglio gigante, simbolo della Junior Tv. Ha successivamente ideato e scritto per L’Albero Azzurro dal 1996 al 2003 e per La Melevisione dal 2004 al 2015. Entrambi i programmi hanno segnato un’epoca nella TV italiana per i più giovani.

Un’impronta indelebile nella cultura italiana

Non solo televisione, Lorenza ha lasciato un segno tangibile anche nella letteratura per ragazzi e nel cinema. Nel 1999 ha collaborato con il grande Dario Fo come co-sceneggiatrice del film d’animazione Johan Padan alla Descoverta de le Americhe. Ha anche scritto romanzi indimenticabili come Le più belle storie dell’Iliade e L’isola che non c’era.

Rai Kids e il ricordo di una leggenda

Il comunicato di Rai Kids racconta di Lorenza come una “Persona vivace e compagna di lavoro di grande professionalità”. Il suo ultimo progetto, “Calzino”, registrato dalla sede Rai di Torino, dimostra che fino all’ultimo ha dedicato passione e impegno alla sua arte. Lorenza Cingoli rimarrà per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di crescere con i suoi racconti e le sue storie.

La scomparsa di Lorenza Cingoli lascia un vuoto incolmabile nella tv italiana, ma la sua eredità proseguirà grazie alle sue opere che continueranno a formare e divertire le nuove generazioni. Un grazie a Lorenza per aver reso l’infanzia di tanti così speciale.