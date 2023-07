Tragedia sulla scogliera: proposta di matrimonio, lei accetta, poi precipita da 30 metri e muore

Un momento di gioia e romanticismo ha avuto una tragica conclusione quando una proposta di matrimonio su una scogliera al tramonto si è trasformata in una terribile tragedia. Dopo aver detto “sì” alla proposta del suo futuro marito, una donna precipita dalla scogliera, perdendo la vita. La coppia aveva sperato di vivere un momento indimenticabile durante la loro vacanza in Turchia nord-occidentale, ma il destino ha avuto in serbo qualcosa di terribile.

Il Luogo Romantico e la Proposta

Nizamettin Gursu, un uomo turco di 40 anni, aveva pianificato con cura il momento della proposta di matrimonio alla sua amata Yesim Demir, di 39 anni. Il luogo scelto era una suggestiva scogliera al tramonto, offrendo uno scenario perfetto per la romantica dichiarazione. Dopo aver ricevuto una risposta affermativa, i due futuri sposi erano colmi di gioia e si sono avviati verso la scogliera per festeggiare il lieto evento e sognare del loro futuro insieme.

L’Incidente Tragico

Per rendere il momento ancora più speciale, avevano portato con loro un cestino per allestire un pic-nic romantico. Tuttavia, un attimo di distrazione fu fatale: mentre Nizamettin si allontanava per prendere qualcosa dall’auto, ha sentito un grido straziante. Con orrore, ha visto che Yesim era precipitata dalla scogliera, cadendo da ben 30 metri d’altezza.

La Lotta per la Sopravvivenza

Sebbene sia miracolosamente sopravvissuta alla terribile caduta, Yesim aveva riportato gravi ferite. I soccorritori sono intervenuti immediatamente e l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, le sue ferite erano troppo gravi e la sua vita è stata spezzata tragicamente.

Quel che doveva essere un momento indimenticabile di felicità si è trasformato in una terribile tragedia. La proposta di matrimonio sulla scogliera al tramonto ha lasciato un segno indelebile nella vita di Nizamettin Gursu, che dovrà affrontare il dolore della perdita della sua amata Yesim. Questo triste episodio ci ricorda quanto sia importante vivere ogni momento con amore e gratitudine, apprezzando ogni istante che la vita ci offre.