Un tragico incidente ha segnato il destino di Manuela Rosolek, una giovane donna di soli 24 anni, la cui vita si è spezzata mentre tornava a casa dopo le festività. Le circostanze che circondano la sua morte sono misteriose, e l’autopsia sarà determinante per svelare la causa del suo decesso.

La sera del 27 dicembre scorso, Manuela stava viaggiando lungo l’autostrada A12 in compagnia di un amico. Tutto sembrava procedere normalmente, ma poi si è verificato un evento tragico. Manuela si è sentita male e ha perso i sensi in modo improvviso e sconcertante. La tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando il suo amico sconvolto e impotente.

Le ultime parole pronunciate da Manuela sono state un appello disperato a un suo amico: “Non mi sento bene.” Queste parole sono state il suo ultimo tentativo di comunicare il suo disagio prima di perdere i sensi in modo irrimediabile.





Il guidatore dell’auto, visibilmente allarmato e impotente di fronte alla situazione tragica, ha cercato disperatamente aiuto. Ha fatto una sosta al primo autogrill disponibile lungo la strada e ha chiesto soccorso agli altri automobilisti. Le persone presenti hanno immediatamente contattato il 118, sperando in un intervento tempestivo che potesse salvare Manuela.

Purtroppo, nonostante gli sforzi congiunti del personale medico giunto sul posto, ogni tentativo di rianimare Manuela è stato inutile. La giovane donna era già deceduta, e l’autostrada è diventata il luogo di una tragedia senza senso.

Manuela Rosolek era una giovane donna di Caserta che aveva appena affrontato la perdita del padre, un mese prima della sua stessa morte tragica. Per comprendere le circostanze di questa tragedia e svelare la causa della morte, il magistrato di turno ha disposto un’autopsia sul corpo di Manuela.

La sua morte improvvisa ha sconvolto la sua famiglia e gli amici, lasciando domande senza risposta e un vuoto incolmabile nel cuore di coloro che l’amavano.