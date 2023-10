Tragico destino: Antonio muore al funerale del suo migliore amico

Un Malore Improvviso

Una storia che tocca il cuore, terminata nel modo più tragico possibile. **Antonio Pellanda** ha perso la vita a causa di un malore improvviso. Il suo desiderio era quello di partecipare al funerale del suo migliore amico, ma purtroppo non è riuscito a farlo. Mentre era alla guida della sua auto, ha avuto un malore improvviso che gli ha impedito di raggiungere la chiesa, dove era in corso il rosario per l’amico scomparso.

Nonostante fosse stato soccorso e trasportato in ospedale, le speranze dei suoi familiari sono state vane. Antonio Pellanda è deceduto, lasciando un vuoto incolmabile.

Un’Amicizia di Lunga Data

Per comprendere meglio la triste vicenda di Antonio Pellanda, che ha perso la vita a causa di un malore mentre si recava al funerale del suo amico, è necessario conoscere qualche dettaglio in più su quest’ultimo. Si tratta del 70enne Luciano Ruffato, conosciuto da tutti come “Zio Luciano” e celebre per essere il “re del liscio” in televisione. Antonio e Luciano erano amici da 40 anni e Antonio, carrozziere di professione, non avrebbe mai voluto mancare all’ultimo saluto.

L’Ultimo Viaggio

Antonio avrebbe dovuto partecipare al rosario in onore del suo caro amico presso la chiesa di San Marco a Camposampiero, un piccolo paese in provincia di Padova. Tuttavia, un malore improvviso lo ha colpito mentre era alla guida della sua auto. Dopo aver passato sette giorni in ospedale, Antonio è deceduto. Nonostante l’intervento tempestivo dei carabinieri e le cure ricevute, una ischemia cerebrale ha portato alla sua morte nell’ospedale di Cittadella.

Un Addio Pieno di Dolore

Antonio lascia nel dolore più profondo la moglie Giuditta e il figlio Luca. Il suo funerale si è svolto nel pomeriggio del 6 ottobre nella chiesa di Stoppari di Tezze sul Brenta. Dopo la cerimonia, il corpo è stato cremato.