Ulisse Lendaro chi è il marito di Anna Valle? Età, lavoro e figli

Ulisse Lendaro, nato a Vicenza il 1973-02-08, è il coniuge dell’ex Miss Italia 1995 Anna Valle. Ulisse Lendaro: percorso professionale e unione con Anna Valle

Ulisse Lendaro, sposato con l’ex Miss Italia Anna Valle e nato nel 1973, inizia la sua professione come avvocato a Vicenza. Successivamente, la sua carriera prende una nuova direzione, diventando attore, regista e produttore nel mondo del teatro e del cinema! Nel 2007, Ulisse entra nel cast di MissTake, interpretando una guardia del corpo. È in quest’occasione che incontra la futura consorte, Anna, anch’essa al suo debutto nel cinema. Tra i lavori di Ulisse c’è L’età imperfetta, uscito nel 2017, con Anna tra i protagonisti. L’interprete è anche CEO di Louis Lender Production e appare nei film Still Life e Madley Brandelli di Scuola.

Ulisse e Anna convolano a nozze nel 2008 e, nello stesso anno, accolgono la primogenita Ginevra. Nel 2013, nasce il secondogenito Leonardo. La coppia, discreta, ha sempre preferito non esporre eccessivamente la propria relazione al pubblico; per questo motivo, hanno deciso di non mostrare il volto dei figli né sui social né sulle riviste. Né Ulisse né Anna possiedono un profilo sui social. Sembra che il loro amore sia sbocciato dopo alcuni mesi di appassionato corteggiamento da parte di Ulisse, futuro marito di Anna; lei conserva ancora i primi messaggi di Ulisse, trascritti su un taccuino.

Dopo l’apparizione a Sanremo, l’ex Miss Italia Anna Valle torna in televisione come protagonista della nuova fiction Rai Uno, “Lea Un nuovo giorno”, affiancata da Giorgio Pasotti. Anna Valle, vincitrice del titolo di Miss Italia nel 1995, ha mantenuto una riservatezza distintiva nel corso degli anni, sia nella sua carriera artistica che nella sua vita personale.

Nel 2008, Anna Valle e Ulisse Lendaro si sono conosciuti sul set di “MissTake” grazie alla loro comune passione per il cinema, e nello stesso anno si sono sposati. Hanno due figli, Ginevra nata nel 2008 e Leonardo nato nel 2013. Ulisse Lendaro, oltre ad essere avvocato, è anche produttore e regista, e ha lavorato insieme alla moglie in diverse occasioni, tra cui il film “L’età imperfetta” del 2017.

La coppia tiene molto alla privacy e non è presente sui social media. Anna ha spiegato in passato di non avere alcun profilo, in quanto non si sente a suo agio con questa forma di comunicazione, e ha anche subito un furto d’identità da un profilo falso. Pertanto, la coppia preferisce affidare la propria immagine alla televisione, dove il pubblico ha imparato a conoscerla e ad amarla.