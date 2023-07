Un anno senza lavarsi: rivelazione shock dell’ex moglie del noto cantante

Il Divorzio Infinito tra Phil Collins e Orianne Cevey

Sembra che la saga del divorzio tra il famoso cantante Phil Collins e la sua ex moglie Orianne Cevey non abbia fine. Nonostante siano trascorsi cinque anni, le tensioni tra i due continuano a scaldarsi, e le ultime ore hanno portato alla luce delle accuse pesanti rivolte a Collins da parte di Cevey. Approfondiamo la questione.

Nel 2008, Phil Collins era sulla cresta dell’onda, tanto da meritare la copertina dei giornali. Il motivo? Il suo divorzio da Orianne Cevey da ben 25 milioni di sterline. Una saga molto discutibile che sembra tutt’altro che risolta. Determinata a ritrovare la sua serenità, l’ex signora Collins ha fatto delle rivelazioni sorprendenti sulle pagine del Sun.

La Scelta di Orianne e la Reazione di Phil

“Mi sono innamorata di un altro uomo e desidero tentare di ritrovare la felicità”. Questo l’altro uomo di Orianne, il giovane chitarrista Thomas Bates, con cui si è sposata in segreto il 2 agosto a Las Vegas, affermando all’ex marito che stava andando in un viaggio d’affari. “Phil è devastato, come lo sarebbe qualsiasi persona”, ha dichiarato. Dunque, non solo un matrimonio durato meno di dieci anni e concluso con una battaglia legale feroce.

Accuse Pesanti e La Risposta di Phil

Ma come se non bastasse, Orianne Cevey ha recentemente lanciato accuse ancor più pesanti contro l’ex marito, Phil Collins. Cevey sostiene che Collins le avesse promesso metà della casa e che non avrebbe abbandonato l’abitazione senza un indennizzo di 20 milioni di dollari. Ma la rivelazione più sorprendente è arrivata su TMZ: “Per tutto l’anno scorso, Phil non si è mai lavato i denti o fatto la doccia, emanando un odore così intenso che ha finito per isolarsi e vivere come un eremita”.

Evidentemente, Phil Collins non ha potuto rimanere in silenzio di fronte a tali accuse, rispondendo prontamente: “Queste sono pura calunnia, solo un tentativo di diffamarmi nel mezzo di una contesa legale. Lei minaccia di fare ulteriori rivelazioni, ma saranno altre menzogne. La verità è che sta cercando di ricattarmi per ottenere quella casa”.