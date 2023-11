Una notizia sconvolgente ha invaso il panorama cinematografico: l’attore Barton Cowperthwaite, attraverso i suoi canali social, ha rivelato di essere affetto da un tumore cerebrale. Si tratta specificamente di un glioma di secondo stadio. La diagnosi è giunta a seguito di una serie di malori e convulsioni che l’interprete di “Tiny Pretty Things” ha sofferto nelle ultime settimane. L’annuncio del 31enne ha profondamente colpito i suoi fan, ai quali, mantenendo il sorriso, ha assicurato: “Ritornerò ad essere il solito”.

Le parole di Barton Cowperthwaite

“Mi è stato diagnosticato un glioma di secondo stadio, un tumore cerebrale piuttosto grande”, così inizia il messaggio dell’attore. Nonostante la sua famiglia e lui siano in attesa di un secondo parere medico, è probabile che il 31enne subisca un intervento chirurgico tra la metà e la fine della prossima settimana. Una notizia drammatica che, tuttavia, il giovane ha cercato di comunicare senza drammaticità, mantenendo la sua tipica serenità e leggerezza.

La promessa dell’attore: ritornare alla normalità dopo l’asportazione del tumore cerebrale

Proseguendo nel suo discorso, Cowperthwaite ha aggiunto: “L’unico trattamento possibile per una condizione del genere è la chirurgia. Sono convinto che riusciranno a rimuovere gran parte del tumore e che, dopo l’intervento e un periodo di riabilitazione, ritornerò ad essere me stesso. Detto ciò, le scansioni e i controlli faranno parte della mia vita per sempre”. Secondo l’attore, il tumore cerebrale “ha le dimensioni di un limone” e la scoperta è avvenuta a seguito di analisi effettuate dopo aver sofferto di vari disturbi e convulsioni.