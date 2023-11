Un destino crudele: due ragazzi muoiono prematuramente in un incidente d’auto

La notte tra venerdì 10 e sabato 11 novembre, due giovani di 20 e 21 anni hanno perso la vita in un tragico incidente stradale sulla via Braccianese a Manziana, nel Nord di Roma. Dario Lauri e Livio Fiorucci erano a bordo di una Fiat Punto che si è schiantata contro un albero. Entrambi sono deceduti sul colpo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente potrebbe essere stato causato da un colpo di sonno o dall’alta velocità. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i carabinieri della stazione di Anguillara Sabazia e il personale del 118, ma purtroppo per i due giovani non c’era già più nulla da fare.

Dario Lauri, noto come “Toby” nel mondo della musica, era un aspirante trapper che sperava di sfondare nel settore. Solo tre mesi fa aveva pubblicato la sua ultima canzone, “Cash”, sotto il suo nome d’arte. Livio Fiorucci, invece, era uno sportivo appassionato di rugby e si allenava tutti i giorni. Era considerato un campione in erba dei Lions Rugby Viterbo.





Il Comune di Manziana ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa dei due giovani concittadini con un messaggio sui social media. “Con profonda tristezza apprendiamo la notizia dell’incidente stradale, avvenuto durante la notte, nel quale hanno perso la vita due nostri giovani concittadini. Vogliamo esprimere tutto il nostro cordoglio ed estrema vicinanza alle famiglie dei due ragazzi che, per cause ancora ignote, ci hanno lasciato. Ci uniamo nella costernazione per l’accaduto insieme alla cittadinanza tutta.”

È un’altra tragedia che ci ricorda l’importanza di essere sempre pronti a fare attenzione sulla strada e di non sottovalutare mai i rischi.