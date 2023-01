Un posto al sole anticipazioni: decisione choc dopo violenza sessuale

L’eccitazione aleggia nell’aria di Palazzo Palladini, mentre una rete di intrighi e misteri incombe sugli abitanti. Quale destino li attende?

È una nuova settimana, e questo significa che è tempo di nuove emozionanti puntate di Un posto al sole! L’amata soap opera napoletana va in onda tutti i giorni su Rai 3 alle 20.50, quindi affrontiamo questo “lunedì azzurro” con entusiasmo e attendiamo con ansia gli emozionanti colpi di scena che ci aspettano questa settimana. Quali nuovi drammi si consumeranno tra gli inquilini di Palazzo Palladini e i loro amici e nemici? Scopriamolo!

Lunedì 16 gennaio, anticipazioni

Lo scontro passionale tra Nunzio e Alice porta quest’ultima a prendere una decisione difficile che Elena non condivide e che potrebbe causare seri problemi per il futuro di entrambi i ragazzi. Viola e Damiano lottano per gestire l’intensità che li separa. Clara, che si sente più incerta dopo la sua disputa con Diego, cerca di scoprire la realtà che si nasconde nella cassaforte di Alberto.

Anteprime di martedì 17 gennaio

Elena è in apprensione per la figlia, ma Alice agisce coraggiosamente presentando una denuncia contro Nunzio. Franco è profondamente turbato e, assistendo all’escalation del conflitto, fa la difficile scelta di informare Katia. Damiano interviene eroicamente per salvare Silvia da una rapina, ma questo episodio non fa che esacerbare il già teso rapporto con Viola. Nonostante la precarietà della situazione, Damiano prende una decisione coraggiosa che potrebbe avere conseguenze disastrose per il suo futuro.

Anticipazioni di mercoledì 18 gennaio

Sopraffatto dal rimorso per Chiara, Nunzio è deciso a peggiorare la sua situazione con gli inquirenti nella speranza di riparare il suo fidanzamento. D’altra parte, i pareri contrastanti sulle accuse di Alice acuiscono il dissidio tra Marina ed Elena e tra Riccardo e Rossella. Temendo di deludere Nicotera, Damiano fa una scelta difficile che lascia Viola sconcertata.

Anticipazioni di giovedì 19 gennaio

Clara, sostenuta da Marika, porta alla luce una rivelazione che non si aspettava! Lia è sul punto di incontrare Alberto Palladini. Nunzio è deciso a ristabilire il suo legame con Chiara e sembra deciso a partire. Elena, invece, sembra incerta sulla storia di Alice. Guido e Mariella, non volendo abbandonare Michele, lo invitano a pranzo, ma presto si pentiranno della scelta.

Anticipazioni di venerdì 20 gennaio

Bianca desidera andare a trovare Antonello, ma i suoi genitori non glielo permettono. La giovane viene ostracizzata dai suoi coetanei a scuola e le ripercussioni potrebbero essere terribili. Anche dopo le azioni di Lia a Vulcano, Alberto continua a negare di aver preso i gioielli, ma dovrà affrontare Clara, che conosce la verità. Guido e Mariella cercano di trovare una compagna per Michele per alleviare la sua solitudine, ma arrivano a un risultato imprevisto.