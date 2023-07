“Una coppia bellissima” – L’estate italiana è all’insegna dell’amore per la cantante e la sua fidanzata

La conferma di un’inaspettata relazione

È ufficiale: un’amata artista italiana ha ritrovato l’amore e le foto pubblicate dal settimanale Chi non lasciano spazio a dubbi. La cantante Victoria De Angelis è stata paparazzata mentre si tiene per mano e si scambia appassionati baci sulle labbra con la sua nuova fidanzata. Una rivelazione che ha fatto scalpore e che conferma la felicità che sta vivendo la coppia.

Un’estate indimenticabile

Per Victoria De Angelis, questa estate è davvero speciale. Oltre ai successi professionali, ha trovato l’amore e sta vivendo momenti intensi con la sua nuova compagna. Le due innamorate sono state fotografate mentre passeggiano romanticamente per le strade di Roma, regalando dolci gesti d’affetto e tenendosi per mano con complicità.

La vita di Victoria De Angelis

Victoria De Angelis, nota come bassista dei Maneskin, la celebre band guidata dal cantante Damiano David, è al settimo cielo con la sua dolce metà. Ma chi è la nuova fidanzata che ha conquistato il cuore della talentuosa musicista? Il suo nome è Luna Passos, modella originaria del Brasile, precisamente di Rio de Janeiro. La sua bellezza è semplicemente straordinaria, con capelli castani e occhi scuri che catturano l’attenzione di tutti. Luna ha calcato importanti passerelle, come quelle di Yves Saint Laurent e Givenchy, mostrando il suo talento nel mondo della moda.

Una storia d’amore che dura da mesi

Victoria e Luna si sono conosciute da qualche mese e da allora il loro amore è cresciuto sempre di più. Prima di questa relazione, la vita sentimentale della musicista era rimasta lontana dai riflettori. Nonostante le voci che li avvicinavano, il rapporto tra Victoria e Damiano sarebbe sempre stato di profonda amicizia.

L’entusiasmo per questa nuova coppia non si ferma e i fan delle Maneskin sono felici di vedere Victoria così serena e innamorata. Continueremo a seguire da vicino questa storia d’amore che si sta sviluppando sotto i riflettori, augurando tutto il meglio a Victoria e Luna.”