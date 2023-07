“Ma che roba è?! Belen Rodriguez sotto i riflettori per le buste di plastica ai piedi”

Belen Rodriguez ha catturato l’attenzione dei media con un insolito accessorio: delle buste di plastica trasparenti indossate come sandali. Mentre la showgirl argentina è al centro dei rumors riguardanti una presunta crisi con Stefano De Martino, il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che la ritraggono in atteggiamenti affettuosi con un presunto nuovo fidanzato, l’imprenditore dei motori Elio Lorenzoni.

Una nuova fiamma per Belen Rodriguez?

Secondo quanto riportato da Chi, Belen e Stefano sembravano smentire le voci di una crisi solo pochi giorni fa, ma recentemente il conduttore ha tolto la fede nuziale e Belen si è presentata alla festa di compleanno di Ignazio Moser in compagnia di Elio Lorenzoni, mostrando una confidenza innegabile. Chi è esattamente Elio Lorenzoni? Si tratta di un imprenditore originario di Brescia, laureato in Economia e Gestione aziendale all’università Cattolica di Milano. Appassionato di motori, golf e biciclette elettriche, ricopre importanti ruoli in aziende del settore motociclistico.

Il segreto delle buste di plastica ai piedi di Belen Rodriguez

Mentre le voci sulla vita sentimentale di Belen tengono banco, la showgirl ha destato curiosità anche per un particolare trattamento estetico ai piedi. In una visita alla sua estetista di fiducia, Belen ha svelato un originale metodo che riserva ai suoi piedi: indossare delle buste di plastica trasparenti. Questo trattamento consiste in un peeling esfoliante intenso che rende la pelle incredibilmente liscia in pochi minuti e offre risultati duraturi anche dopo diversi giorni. Belen ha condiviso sui social una foto con la scritta “impacco ai piedini”, mostrando la sua attenzione per la cura e la bellezza.

Il silenzio di Belen Rodriguez sui gossip

Nonostante la sua presenza costante sui social, Belen Rodriguez ha scelto di non commentare gli ultimi gossip che la riguardano. Preferisce mostrarsi in compagnia dei suoi figli e condividere foto dei suoi look e delle campagne pubblicitarie. Mentre il suo cuore sembra intraprendere nuove strade, Belen rimane fedele alla sua passione per la cura del suo aspetto e sperimenta trattamenti estetici innovativi per mantenere la sua bellezza impeccabile.

Resta da vedere quale sarà la prossima mossa di Belen Rodriguez e se confermerà le voci che circolano sulla sua vita sentimentale. Nel frattempo, continua a stupire i suoi follower con la sua personalità carismatica e il suo stile unico.