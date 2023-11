Uomini e Donne, la sorpresa che ha lasciato tutti a bocca aperta: chi è il nuovo arrivato?

Dopo Ida Platano, anche il cavaliere napoletano è riapparso nel parterre del trono over

Colpi di scena a non finire a Uomini e Donne. Dopo il discusso ritorno di Ida Platano, anche Armando Incarnato è tornato nel parterre del trono over, destando grande curiosità tra i fan del programma.

Il cavaliere napoletano, assente nelle ultime puntate, è riapparso in studio generando nuove dinamiche. In particolare, la sua presenza non è passata inosservata agli occhi di Cristina, che ha ammesso di provare ancora un interesse per lui.

La reazione di Armando alle parole di Cristina

Maria De Filippi, incuriosita dalla situazione, ha chiesto direttamente a Cristina se nutrisse ancora un sentimento per Armando. La dama, che stava frequentando Marco, ha risposto affermativamente, gettando benzina sul fuoco.





Tuttavia, il cavaliere napoletano ha subito troncato sul nascere ogni possibile sviluppo, chiudendo la porta a Cristina. Un comportamento che ha deluso le aspettative dei fan, che speravano in nuovi risvolti.

Cosa accadrà con Barbara De Santi?

Resta ora da capire se la presenza di Armando smuoverà qualcosa nel rapporto con Barbara De Santi. I due hanno avuto in passato una frequentazione burrascosa, tra alti e bassi. Riusciranno a trovare un punto d’incontro questa volta?

I fan sui social sperano in nuovi sviluppi tra i due protagonisti del trono over. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se tra Armando e Barbara scoccherà finalmente la scintilla.