Uomo precipita dalla scala e colpisce mortalmente la moglie con motosega

In base alle prime informazioni, una donna di 73 anni ha perso la vita a causa delle ferite subite in un incidente casalingo: il marito, cadendo dalla scala mentre potava la siepe di casa, l’ha colpita con una motosega. L’evento si è verificato a Imbersago (Lecco).

È accaduto in un attimo. A Imbersago (un comune nella provincia di Lecco), oggi, sabato 18 marzo, secondo le prime ricostruzioni ancora da verificare, una donna è deceduta a causa delle ferite sostenute in quello che sembra essere un incidente domestico. Il marito sarebbe stato l’autore involontario.

L’incidente casalingo nel giardino

Pare che nel primo pomeriggio di oggi, Paola Martinelli, 73 anni, e il marito Fausto, 77 anni, fossero impegnati in lavori di giardinaggio nel cortile della loro casa situata in via Monsereno, a Imbersago.

In quel momento, l’uomo era in cima a una scala per potare delle siepi, sorretto dalla moglie. Per motivi ancora da determinare, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto a terra, colpendo la moglie con la motosega e ferendola mortalmente. Il marito, sotto shock, ha dato l’allarme.

La donna è deceduta a causa dell’emorragia

Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente i soccorritori dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (Areu), con un’ambulanza e un elisoccorso. Tuttavia, la donna, a causa dei profondi tagli e delle gravi lesioni riportate, è deceduta per emorragia poco dopo. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Anche i carabinieri della stazione locale erano presenti per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Nelle prossime ore, si potrebbe avere un quadro più chiaro dell’intera vicenda.