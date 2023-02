Valeria Fabrizi chi è il marito Tata Giacobetti? Età, come è morto, figlia, tomba, biografia

Valeria Fabrizi, l’amata attrice adorata dal pubblico, tornerà oggi in televisione. E tornerà nei panni di ballerina per una notte a Ballando con le Stelle. La sua amica e collega Francesca Chillemi, che avrebbe dovuto partecipare, è risultata positiva al Covid, così Valeria ha deciso di prendere il suo posto. Dovrà imparare una coreografia appositamente creata per lei e cercare di convincere la severa giuria: riuscirà con la sua grazia a ottenere un bel punteggio? Valeria è pronta a dare il meglio di sé e non vede l’ora di stupire con la sua performance!

La vita di Tata Giacobetti è stata una grande passione per la musica! Nato a Roma il 24 giugno del 1922, Tata ha imparato a suonare il contrabbasso da autodidatta e ha iniziato a cantare nelle serate goliardiche mentre studiava scenografia all’Accademia di Belle Arti di Roma. Il 2 dicembre del 1988, Tata è morto a Roma, lasciando un grande vuoto nel mondo della musica come uno dei componenti del Quartetto Cetra.

La fondazione del Quartetto Cetra

Nel 1940, lui ha fondato il Quartetto Egie, che poi è stato rinominato in Quartetto Cetra. Con questo gruppo, ha vissuto un successo dopo l’altro, diventando una grande figura della musica italiana. La sua carriera con il Quartetto Cetra è durata oltre 40 anni, durante i quali ha brillato come cantante e attore in radio, teatro, televisione, cinema e pubblicità. Ricordato come “Il bello”, è stato l’autore della maggior parte dei testi del quartetto, musicati insieme a Virgilio Savona. Inoltre, ha collaborato con Gorni Kramer, scrivendo La gatta che scotta per Adriano Celentano, Giovanni D’Anzi e Armando Trovajoli. La sua passione per la musica è stata una forza motrice che gli ha consentito di raggiungere grandi traguardi, diventando una figura di riferimento nella musica italiana.

Come è morto

La tragica perdita di Tata Giacobetti nel 1988 a causa di un infarto miocardico ha lasciato un segno indelebile nel cuore di tutti. Il suo riposo eterno è stato posto nel cimitero Verano di Roma, e lo stesso anno è terminata anche l’attività del Quartetto Cetra. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nei nostri cuori.

Tata Giacobetti e Valeria Fabrizi si sono uniti in matrimonio nel 1964

Tata Giacobetti e Valeria Fabrizi si sono uniti in matrimonio nel 1964, e hanno condiviso un’avventura unica: un western musicale ideato da lui, Non cantare, spara. La loro unione ha portato alla creazione di una splendida figlia, Giorgia.

Chi è Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi ha vissuto una vita piena di avventure, partecipando a Miss Universo nel 1957, facendo scatti per Playboy nel 1964, recitando nel film “Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde” e “Storia di Rossella O’Hara” e recitando nella fiction “Che Dio ci aiuti” con Elena Sofia Ricci. La sua vita è stata sconvolta dalla tragica morte dell’amico d’infanzia Walter Chiari, ma Valeria non si è mai arresa e ha recentemente incantato il mondo con la sua bravura ed eleganza nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle.