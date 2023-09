Vanessa Incontrada, come si chiama suo marito

Nel podcast “Mamma Dilettante” ospitato da Diletta Leotta, Vanessa Incontrada si è aperta sulla sua esperienza di maternità, dall’emozionante periodo della gravidanza all’adolescenza del figlio Isal, e ha rivelato dettagli sul suo duraturo rapporto con il marito Rossano Laurini. Scopriamo insieme i momenti più significativi di questa conversazione sincera e toccante.

Vanessa Incontrada e la Maternità:

Gravidanza e Crescita di Isal

Vanessa Incontrada, attualmente in attesa del suo primo figlio con il compagno Loris Karius, ha condiviso i dettagli della sua maternità e della crescita di suo figlio Isal, che sta per compiere 16 anni. La giornalista sportiva ha ammesso di essere stata sopraffatta dall’emozione quando ha scoperto di essere incinta, tanto da effettuare due test di gravidanza per crederci davvero. Nonostante la gioia, ha sottolineato le sfide di una gravidanza complicata sotto vari aspetti.

L’Adolescenza di Isal:

Il Figlio Diventa un Adolescente

Isal sta entrando nell’adolescenza a quasi 16 anni, un periodo che Vanessa Incontrada ha descritto come un’esperienza più apprensiva per lei come madre. Ha espresso comprensione per le preoccupazioni e le paure che sua madre aveva provato in passato, ora capendo appieno quei sentimenti. Pur vivendo con qualche preoccupazione, Vanessa Incontrada ha condiviso un legame forte e aperto con suo figlio.

Guardando al Futuro:

Pensieri sull’Università

La conduttrice ha guardato avanti, immaginando il momento in cui Isal partirà per l’università, un passo che accoglie con una miscela di tristezza e soddisfazione. Tuttavia, Vanessa Incontrada ha evidenziato il legame speciale che condivide con suo figlio, un rapporto costruito su sincerità e apertura. Isal è un punto di riferimento per Vanessa in molte situazioni, e la sua natura protettiva emerge nonostante non lo mostri apertamente.

Chi è suo marito Rossano Laurini:

Un Amore Duraturo

Durante il podcast, Vanessa Incontrada ha anche toccato l’argomento del suo rapporto con il marito Rossano Laurini, il padre di Isal. Nel 2022, aveva annunciato una pausa di riflessione, ma alcune foto insieme sui social avevano fatto sorgere speranze di un ritorno di fiamma nel maggio di quest’anno. In questa conversazione con Diletta Leotta, sembra che Vanessa Incontrada abbia confermato questo ritorno di fiamma e ha rivelato che il loro legame dura da circa 15-16 anni. Vanessa ha anche espresso il desiderio di avere un altro figlio, sebbene ammetta le sfide fisiche che questo potrebbe comportare.

La storia di Vanessa Incontrada è un’ispirazione di amore e crescita familiare, un percorso che continua a evolversi con il passare del tempo.