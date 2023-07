Vip minacciato dopo scandalo Sophie Codegoni: Basciano vuole vendetta

Una situazione complessa coinvolge Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, protagonisti di una vicenda che sta suscitando molte discussioni in questi giorni. Si è diffusa la notizia delle presunte minacce fatte dal compagno dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip a un personaggio famoso. Quest’ultimo ha denunciato pubblicamente di essere stato contattato dal manager di Basciano per riferirgli una minaccia verbale, un vero e proprio avvertimento.

Alessandro Basciano reagisce alle voci sul conto di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano si è infuriato per le brutte voci circolate sulla sua compagna Sophie Codegoni e ha deciso di agire. Avrebbe fatto contattare la persona responsabile della diffusione di indiscrezioni molto negative riguardanti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Al momento, non ci sono conferme ufficiali sulla notizia riportata dal personaggio coinvolto, ma nonostante ciò, il fatto che abbiano alimentato queste voci su Sophie ha fatto perdere la calma a Basciano.

Alessandro Basciano contro un personaggio famoso dopo le brutte parole su Sophie Codegoni

Si tratta di una storia ancora in evoluzione, poiché le polemiche sembrano non voler cessare presto. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Corona, Alessandro Basciano lo avrebbe minacciato tramite l’agente Costantino. L’ex paparazzo ha smascherato il fidanzato di Sophie Codegoni, condividendo su un nuovo canale Telegram un messaggio audio che contiene una forte minaccia nei suoi confronti.

Nel messaggio audio, condiviso con i suoi seguaci da Fabrizio Corona, si può ascoltare: “Bro, buonasera, mi è arrivata una nota. E mi hanno detto che per le cose false che sono state pubblicate, mi dicono che questa volta hai sgravato e stavolta ti spezzano le gambe. Mi dicono di dirti questo e ti riferisco questo”. Sembrerebbe quindi che Basciano abbia perso la calma e sia veramente arrabbiato con l’ex di Nina Moric a causa delle voci su Sophie e della presunta sua uscita dal programma Avanti un altro.

Conclusioni

La storia è ancora in fase di sviluppo e le polemiche non sembrano placarsi facilmente. Le voci circolate su Sophie Codegoni e la reazione di Alessandro Basciano hanno scatenato una serie di eventi che stanno tenendo l’attenzione del pubblico alta. È importante seguire gli sviluppi della situazione e attendere ulteriori informazioni per comprendere appieno gli avvenimenti. Nel frattempo, è necessario trattare queste vicende con cautela e rispetto, evitando speculazioni e diffamazioni.