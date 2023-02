Vite al limite, Aaron cambia vita: da obeso a nutrizionista

Aaron Washer è stato uno dei protagonisti di Lives on the Edge. Il giovane ha partecipato a una versione piuttosto sfortunata, tuttavia, poiché quasi tutti i suoi compagni di viaggio hanno fallito. Nel suo caso, invece, sembra essere riuscito a rivoluzionare completamente la sua vita. Ecco cosa fa Aaron Washer e come è nato.

La storia di Aaron Washer è davvero stimolante. Ha partecipato a Lives on the Edge e ha superato il suo disturbo alimentare con l’aiuto del dottor Nowzaradan e della clinica di Houston. È completamente trasformato ed è un’ispirazione per gli altri.

Aaron Washer ha affrontato una delle più grandi sfide della sua vita quando ha deciso di partecipare a Lives on the Edge. Con un peso di 325 kg, Aaron sapeva che il suo percorso di dimagrimento sarebbe stato lungo e difficile. Anche suo padre era alle prese con una grave malattia e Aaron avrebbe dovuto aiutarlo con un’importante operazione. Purtroppo il padre non ce la fece e lo lasciò prima del previsto. Aaron era riluttante ad accettare l’aiuto della clinica di Houston, ma alla fine lo fece e questo cambiò la sua vita.

Oggi la vita di Aaron Washer è cambiata radicalmente. Non vive più ai margini, ma vive una vita piena di passione e di obiettivi. È un’ispirazione per gli altri e sta facendo la differenza nel mondo.

Il suo percorso di perdita di peso è durato 12 mesi a fianco del Dr. Nowzaradan. La sua perseveranza e la sua determinazione ad avere una vita migliore dopo tutti gli ostacoli che gli sono stati posti davanti hanno fatto sì che in un solo anno il paziente abbia ottenuto risultati sorprendenti. Aaron ha perso ben 143 kg, raggiungendo un peso di 182 kg. Un passo già molto grande, considerando le sue condizioni iniziali e il suo stato d’animo, ma che lo ha spinto a fare sempre meglio per il suo stato fisico e di salute.

Aaron Washer, anche dopo aver lasciato Lives on the Edge, ha deciso di continuare il suo percorso di dimagrimento al di fuori della televisione. Oggi si definisce un esperto nutrizionista sul suo profilo social, e i risultati tangibili su di lui ha cercato di trasformarli in ottimi consigli per tutte le persone che vogliono dare una svolta definitiva alla loro vita. Inoltre, l’ex paziente del Dr. Nowzaradan si sposerà durante il periodo di blocco nel 2020. Aaron Washer pubblica spesso foto insieme alla moglie, che lo rendono molto orgoglioso di ciò che è riuscito a creare in così poco tempo dopo la sua partecipazione al programma.