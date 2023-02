Uomini e Donne, scelta Lavinia: bacio infuocato

L’indecisione di Lavinia Mauro su chi scegliere tra i suoi due pretendenti continua a stupire i telespettatori.

La “Marchesa” non ha ancora le idee chiare e continua il suo percorso all’interno del dating show di Maria De Filippi dove è approdata all’inizio della stagione, incantando tutti con la sua bellezza e i suoi modi di fare. Lavinia, studentessa di scienze politiche, ha 26 anni ed era già apparsa nello studio di Canale 5 qualche tempo fa come corteggiatrice di Nicolò Briganti. Questa volta è lei la protagonista, e puntata dopo puntata, sconfiggendo l’ansia, che di tanto in tanto la assale, sventolandosi il viso con un ventaglio, la 26enne sta arrivando alla fine. O almeno, così dovrebbe essere. La tronista non ha ancora capito chi è l’uomo giusto per lei tra Alessio Corvino, che ha anche baciato, e Alessio Campoli.

Le ultime puntate di Uomini e Donne non hanno lasciato ben sperare sui tempi dell’epilogo dell’avventura televisiva e sentimentale della bella tronista Lavinia Mauro. La giovane ha trovato non poche difficoltà a fare chiarezza nel suo cuore, anche se ha affermato ancora una volta di essere molto vicina alla scelta, pur non sapendo chi sia, tra i suoi due corteggiatori. Lavinia ha sorpreso tutti affermando di sentirsi legata e affezionata a entrambi e di provare dei sentimenti per entrambi. L’indecisione della ragazza è talmente forte che in una delle ultime puntate è arrivata addirittura a perdere le staffe, scoppiando in lacrime e ammettendo di stare molto male per aver perso uno dei due ragazzi.

Uomini e Donne La scelta di Lavinia

Lavinia ha difficoltà a decidere con quale Alessio iniziare una storia d’amore in esterna. Il tempo stringe e lei deve scegliere. È difficile dire chi possa essere il fortunato tra i due, perché la ragazza ha sempre mostrato un intenso coinvolgimento con entrambi, ma senza mai arrivare a un vero e proprio incontro.

Molti fan della serie hanno atteso con ansia la registrazione della scelta di Lavinia lo scorso 11 febbraio, sperando di scoprire qualcosa di più su quanto accaduto grazie agli spoiler. Secondo gli spoiler di lorenzopugnaloni.it, Lavinia ha partecipato a due esterne. La prima si è svolta in compagnia di Alessio Corvino, al quale ha voluto fare una sorpresa recandosi a Roma. I due si sono divertiti insieme e la giovane ha anche deciso di aprirsi un po’ di più con lui, raccontandogli, a telecamere spente, un’esperienza traumatica avuta con il suo ex fidanzato.

Lavinia e Campoli hanno un appuntamento, durante il quale lui le mostra un video messaggio in cui afferma di non riuscire a esprimersi al meglio con lei. A questo punto scatta qualcosa tra i due e si scambiano un lungo e appassionato bacio. Questo gesto viene colto da tutti come un segnale, tanto che la tronista poi in studio dichiara di sentirsi particolarmente emozionata. Peccato che poi decida di ballare con Corvino, mandando su tutte le furie Campoli. Insomma, la scelta della ragazza sembra ancora lontana. Ma per quanto tempo ancora avranno voglia di aspettare i due “Alessios” del suo cuore confuso?