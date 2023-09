VMAs 2023: la notte degli MTV Video Music Awards 2023: come vederli in Tv, saletta e ospiti

VMAs 2023: LA NOTTE DEGLI MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2023: COME VEDERLI IN TV, SCALETTA, OSPITI

Questa notte è dedicata agli MTV Video Music Awards 2023, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La cerimonia si svolgerà al Prudential Center nel New Jersey e promette di essere un’edizione eccezionale con un numero record di candidati e ospiti. In questo articolo, ti forniremo una guida completa su come seguire l’evento, i candidati principali e gli ospiti speciali.

Dove Guardare in Diretta

Se ti trovi in Italia e vuoi seguire lo spettacolo in diretta, ecco alcune opzioni:

MTV: Il pre-show inizia alle ore 00:30 e sarà trasmesso su MTV ed MTV Music. Lo show principale inizia alle 2 su MTV (canale Sky 131) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Repliche: Le repliche sottotitolate saranno trasmesse su MTV (canale Sky 131) il 13 settembre alle 22:00, il 15 settembre alle 23:55 e il 17 settembre alle 7:35. Su MTV Music (canale Sky 132 e 704), le repliche saranno il 13 settembre alle 22:00 (con il pre-show) e alle 23:30 (show integrale), il 14 settembre alle 12:00, il 15 settembre alle 22:00, il 16 settembre alle 19:00 e il 17 settembre alle 13:00. Su VH1 (canale Sky 715), l’appuntamento è il 13 settembre alle 23:00. Streaming: Gli MTV VMAs 2023 saranno successivamente disponibili in streaming su Paramount+.

I Candidati Principali

Quest’anno, le nomination sono molto competitive. Ecco alcuni dei principali candidati:

Taylor Swift: Con ben 11 nomination, Taylor Swift è in testa alle candidature, comprese le categorie social.

Con ben 11 nomination, Taylor Swift è in testa alle candidature, comprese le categorie social. SZA: Con 8 nomination, SZA è un altro nome di spicco quest’anno.

Con 8 nomination, SZA è un altro nome di spicco quest’anno. Altri Artisti: Tra gli altri artisti con numerose nomination ci sono BLACKPINK, Doja Cat, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Olivia Rodrigo, Kim Petras e Sam Smith, ognuno con 6 nomination. Maneskin, Beyoncé, Diddy, Drake, Ice Spice, Karol G, Metro Boomin, Shakira e TOMORROW X TOGETHER hanno ricevuto 4 nomination ciascuno.

Ecco Cosa Aspettarsi dai Maneskin

Una delle performance più attese è quella dei Maneskin, il gruppo italiano che ha ottenuto 4 nomination. Presenteranno in anteprima mondiale il loro nuovo singolo, “Honey (Are you coming?)”. Inoltre, sono in lizza per il premio “Best Rock,” il che segna un nuovo record: sono il primo gruppo italiano a essere nominato due anni consecutivi in una categoria principale degli MTV VMAs.

Ospiti Speciali e Performance

La serata sarà arricchita da numerose performance ed ospiti speciali. Alcuni degli ospiti e performer in scaletta includono:

Cardi B e Megan Thee Stallion

Demi Lovato

Karol G

Stray Kids

Fall Out Boy

Metro Boomin con Future

A Boogie Wit da Hoodie

Swae Lee & NAV

Peso Pluma

Inoltre, l’Extended Play Stage presenterà artisti come Kaliii, Reneé Rapp e The Warning.

Nicki Minaj: Conduttrice e Performer

Nicki Minaj sarà la conduttrice dell’evento per il secondo anno consecutivo. Oltre a presentare la lista di artisti, presentatori e vincitori, Minaj presenterà in anteprima mondiale il suo ultimo singolo, “Last Time I Saw You”.

Altri Dettagli Interessanti

Sean “Diddy” Combs riceverà il prestigioso Global Icon Award e si esibirà dal vivo per la prima volta dal 2005.

Shakira riceverà il Video Vanguard Award presentato da Toyota e si esibirà dal vivo per la prima volta dal 2006.

BACARDÍ, MTV e Paramount Brand Studio celebreranno il 50º anniversario dell’hip-hop con un BACARDÍ VINTAGE Pop-Up Shop esperienziale. L’evento includerà bottiglie in edizione limitata, cocktail personalizzati per gli MTV VMAs e molto altro ancora.

Conclusioni

Gli MTV Video Music Awards 2023 promettono di essere un evento indimenticabile con un cast stellare di artisti e ospiti. Non perdere l’opportunità di seguire questa notte magica dedicata alla musica e alla cultura pop.