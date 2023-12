Il tanto atteso ritorno di MasterChef Italia è alle porte con la sua tredicesima edizione. Il programma di cucina più celebre e amato dagli italiani è pronto a incantare nuovamente il pubblico televisivo. Dopo la vittoria di Edoardo Franco nella scorsa edizione, le aspettative sono alle stelle.

Giudici Esperti

Come sempre, i tre giudici chef di grande esperienza e fama, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, saranno al timone delle valutazioni delle prove e dei piatti dei concorrenti. La loro competenza e il loro occhio critico continueranno a rendere il programma una sfida culinaria avvincente.

Quando Inizia MasterChef 13?

Una delle domande più frequenti tra gli appassionati del programma è: “A che ora inizia MasterChef 13?”. Quest’anno, il programma andrà in onda in prima serata, proprio come le edizioni precedenti.





L’Orario Preciso

L’appuntamento con MasterChef 13 è fissato per le 21:15. Quindi, preparatevi a sintonizzarvi sulla vostra TV preferita a quell’ora e preparatevi per una serata ricca di emozioni culinarie.

Quando Finisce MasterChef 13?

Oltre a sapere quando inizia, molti spettatori si chiedono anche a che ora finisce MasterChef 13. Essendo un reality show, la durata di ogni episodio può variare in base alle sfide e agli eventi della serata.

Durata Approssimativa

Di solito, ogni puntata di MasterChef ha una durata di circa 2 ore. Tuttavia, è importante tenere presente che gli orari possono variare leggermente a seconda delle esigenze di programmazione e delle dinamiche delle sfide.

Dove Seguire il Programma?

MasterChef 13 sarà trasmesso in esclusiva su Sky, quindi assicuratevi di avere accesso ai canali Sky per non perdere nemmeno un momento di questa eccitante competizione culinaria.

In conclusione, preparatevi a gustare piatti straordinari, sfide avvincenti e momenti indimenticabili con la tredicesima edizione di MasterChef Italia. Non dimenticate di sintonizzarvi su Sky alle 21:15 per seguire tutte le emozioni culinarie che il programma ha da offrire. Buon appetito e buona visione!