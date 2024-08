A 84 anni, Chuck Norris solleva un bilanciere da 250 chili dicendo: “Sono solo in fase di riscaldamento”

Chuck Norris continua a dimostrare che la sua forza non conosce limiti né età. A 84 anni, l’iconico attore, noto per aver sfidato Bruce Lee, ha condiviso un video su Instagram in cui solleva un bilanciere del peso sorprendente di 250 chili.





Chuck Norris Continua a Superarsi

Chuck Norris non smette mai di sorprendere il suo pubblico. In un recente post su Instagram, in compagnia del figlio Dakota, l’attore offre uno scorcio della sua vita quotidiana, che è una combinazione di allenamento fisico intenso e trailer di nuovi film d’azione. Anche se alcuni dei suoi ultimi lavori possono sembrare poco convincenti, la figura di Chuck Norris rimane sempre imponente e affascinante.

Nel video virale, Chuck spiega con il suo tipico umorismo che sta solo “riscaldando” i muscoli. “Si dice che quando finisco il mio allenamento, i pesi devono andare in pausa“, recita con ironia nella didascalia. Incontriamo anche i celebri meme dedicati a lui, frasi esilaranti come: “Se c’è un’emergenza, il 9-1-1 chiama Chuck Norris”. Oppure: “Chuck Norris ha disarmato il cemento”. Non dimentichiamo il classico: “Durante un corso di primo soccorso, Chuck Norris ha riportato in vita un manichino”. Queste storie esagerate non fanno altro che sottolineare il suo status di leggenda delle arti marziali.

Professionista Sempre Sul Pezzo

Non solo è un maestro di forza, ma anche un attore attivo. Il suo ultimo progetto è Agent Recon, un film d’azione che ha fatto il suo debutto nei cinema statunitensi. Qui, Chuck condivide il palcoscenico con un altro grande attore della vecchia guardia, Marc Singer, noto per ruoli in produzioni come “Visitors” e “Kaan Principe Guerriero”. Il trailer di questo film proclama: “La terra ha bisogno dei suoi migliori eroi”. Ma c’è anche un lavoro di squadra familiare in questo progetto: Dakota ha contribuito con le sue capacità di coreografo, dirigendo gli stunt-man della produzione.

Benché si tratti di un b-movie, il lavoro di Chuck Norris continua a essere fonte di ispirazione. A 84 anni, affrontare le sfide del cinema d’azione e sollevare pesi incredibili è un compito tutt’altro che banale. Chi non sarebbe impressionato dalla capacità di fare questo a un’età in cui molti si godono una vita tranquilla? Proprio come sollevare un bilanciere da 250 chili, un’impresa che farebbe impallidire chiunque!

In definitiva, Chuck Norris dimostra che l’età è solo un numero e che la passione per l’allenamento e l’azione può durare per tutta la vita. La sua dedica e il suo approccio alla vita continuano a essere un modello per le generazioni di oggi, ricordandoci che la vera forza sta nella determinatezza e nella resilienza.