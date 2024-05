A che ora inizia Radio Zeta Future Hits Live 2024 orario su Tv8, chi sono i cantanti

Scopri tutto sull’atteso festival musicale Radio Zeta Future Hits Live 2024, dagli artisti in line-up a come seguirlo in streaming ovunque ti trovi.





Il conto alla rovescia è iniziato per il Radio Zeta Future Hits Live 2024, l’evento musicale imperdibile che cattura l’attenzione della Generazione Z e non solo. Con la conduzione di Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati, il festival promette di trasformare la Capitale in un palcoscenico di emozioni e musica vibrante grazie alle esibizioni di alcuni dei più grandi nomi della musica italiana contemporanea.

Questo appuntamento, giunto alla sua terza edizione, è stato ideato da Lorenzo Suraci, editore e presidente del Gruppo RTL 102.5. Si terrà presso il Centrale del Foro Italico di Roma venerdì 31 maggio a partire dalle 20.30. La serata vedrà la partecipazione di artisti di spicco come Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, BigMama, Annalisa, Fedez, Emma, Geolier, che ha recentemente trionfato con “Ultima Poesia” in collaborazione con Ultimo, Ghali, Mahmood e molti altri.

Segui il Radio Zeta Future Hits Live 2024 Ovunque Ti Trovi

Per chi non può essere presente fisicamente, il Radio Zeta Future Hits Live 2024 offre diverse modalità per godersi l’evento a distanza. Grazie alla diretta in radiovisione su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), e in streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play, non perderai neanche un momento dello spettacolo. Inoltre, sarà possibile seguire il festival su NOW e in chiaro su TV8.

Per chi desidera vivere l’esperienza completa, sarà possibile seguire l’arrivo degli artisti sul red carpet grazie a Giulia Sara Salemi e Mario Vai attraverso il sito e l’App di RTL 102.5 nella sezione Social.

Una Line-Up Stellare: Gli Artisti del Radio Zeta Future Hits Live 2024

La line-up del Radio Zeta Future Hits Live 2024 è eclettica e coinvolgente, riflettendo i gusti musicali della Generazione Z e oltre. Ecco la lista completa degli artisti che si esibiranno:

Alessandra Amoroso

Alfa

Angelina Mango

Anna

Annalisa

Articolo 31

BigMama

Bnkr44

Bresh

Capo Plaza

Chiello

Clara

Emis Killa

Emma

Fabio Rovazzi

Fedez

Fred De Palma

Gaia

Gazzelle

Geolier

Ghali

Il Pagante

Il Tre

Irama

Mahmood

Maninni

Massimo Pericolo

Mr. Rain

Paola & Chiara

Rhove

Ricchi e Poveri

Rocco Hunt

Rose Villain

Sarah

SLF

Tananai

The Kolors

Tony Effe

Twenty Six

Zerb

Un Evento per Tutte le Generazioni

Il Radio Zeta Future Hits Live 2024 non è solo un festival per i giovani, ma un evento che attrae anche un pubblico più adulto grazie alla varietà degli artisti e alla qualità delle performance. Questo evento segna l’inizio della stagione dei concerti e degli eventi musicali, un’occasione per celebrare la musica e l’arte in tutte le sue forme.

L’attenzione ai dettagli e l’organizzazione impeccabile promettono una serata indimenticabile. La combinazione di artisti emergenti e star affermate garantisce uno spettacolo variegato e ricco di emozioni. Il festival è un’opportunità per scoprire nuovi talenti e godere delle esibizioni di artisti già amati.

Conclusione

Il Radio Zeta Future Hits Live 2024 è pronto a regalare una serata di musica e divertimento indimenticabile. Che tu sia presente al Centrale del Foro Italico o che segua l’evento in streaming, preparati a vivere un’esperienza unica. La conduzione di Paola Di Benedetto, Luigi Santarelli e Giulia Laura Abbiati, unita alla straordinaria line-up di artisti, rende questo festival un appuntamento imperdibile.

Non perdere l’occasione di essere parte di questo evento straordinario. Sintonizzati su Radio Zeta, RTL 102.5, NOW o TV8 e vivi la magia del Radio Zeta Future Hits Live 2024.