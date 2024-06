A che ora inizia Temptation Island 2024 e chi sarà il conduttore?

Temptation Island 2024: Il Ritorno del Reality dei Sentimenti

Temptation Island è pronto a fare il suo grande ritorno dopo un anno di pausa. Il famoso reality show prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, 62 anni, è pronto a catapultare i telespettatori in un intenso viaggio attraverso i sentimenti. Protagoniste saranno coppie stabili, fidanzate e senza figli, che metteranno alla prova i loro sentimenti verso il partner.





Durante i 21 giorni di permanenza in un resort di lusso in Sardegna, precisamente a Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, i partecipanti saranno circondati da singoli e singole con il compito di “tentare” i concorrenti impegnati. La sfida culminerà davanti al famoso falò, emblema del reality, dove le coppie decideranno se uscire insieme o separatamente, sancendo la loro relazione o mettendovi fine definitivamente.

La nuova edizione, che i fan attendono con ansia, è prevista per andare in onda su Canale 5 giovedì 20 giugno o, al più tardi, giovedì 27 giugno in prima serata. Questo appuntamento estivo di Mediaset, in onda tra giugno e luglio, è giunto all’11ª edizione della versione “classica”. Non sono incluse nel conteggio le edizioni Vip e la primissima edizione, intitolata Vero Amore, del 2005.

A condurre il programma ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia, 46 anni, noto per la sua partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello. Bisciglia ha guidato tutte le edizioni di Temptation Island tranne l’ottava, posticipata a settembre-ottobre 2020 a causa del Covid e presentata da Alessia Marcuzzi, 51 anni.

Le Prime Coppie di Temptation Island 2024

Per ora sono state ufficialmente svelate due coppie che parteciperanno alla prossima edizione di Temptation Island. La prima coppia è formata da Siria, 22 anni, e Matteo. Insieme da 7 anni, è stata Siria a contattare la produzione del programma. Negli ultimi anni, Siria ha perso ben 85 kg e vuole capire se Matteo la accetta per quello che è adesso. Siria, originaria di Gela ma residente a Massa Carrara, vuole testare la solidità della loro relazione. Matteo, sebbene sorpreso dalla decisione della fidanzata, ammette di essere piuttosto geloso, specialmente a seguito del drastico cambiamento fisico di Siria.

La seconda coppia annunciata è composta da Jenny e Tony, entrambi di Catania e fidanzati da cinque anni. Anche in questo caso, è stata Jenny a scrivere al programma. La ragazza sente che Tony non le permette di vivere la vita che desidera, a causa del suo lavoro come Dj che lo circonda continuamente di altre ragazze. Questa situazione crea tensione tra i due, aggravata dal fatto che a Jenny sono state inviate conversazioni online tra Tony e un’altra donna. Tony, dal canto suo, ha spiegato che il suo profilo è stato hackerato.

La tensione e le dinamiche di coppia promettono sicuramente di offrire emozioni e colpi di scena a tutti i fan del programma. La nuova edizione di Temptation Island si preannuncia quindi ricca di sorprese e momenti indimenticabili, mantenendo i telespettatori incollati allo schermo durante le calde serate estive. Non perderti questo classico appuntamento estivo su Canale 5.