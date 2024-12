A Latina un ragazzo ventenne ha tentato di togliere la vita alla madre con le forbici

A Latina, un giovane di 20 anni ha aggredito la madre con delle forbici dopo una lite in famiglia. Arrestato per tentato omicidio, è ora in custodia cautelare.





La segnalazione e l’intervento della polizia

Dramma familiare a Latina, dove un ragazzo di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio nei confronti della madre. L’episodio si è verificato in un’abitazione del centro cittadino, dove gli agenti della questura sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una violenta lite domestica.

All’arrivo della polizia, una donna è corsa loro incontro all’ingresso della palazzina. Era ferita gravemente al collo e in altre parti del corpo, con profonde lesioni da arma da taglio. La madre del giovane, in evidente stato di shock, ha urlato: “Al terzo piano, al terzo piano”, indicando il luogo in cui si trovava l’aggressore. La donna è stata immediatamente affidata alle cure dei sanitari del 118, mentre gli agenti si sono precipitati verso l’appartamento.

Il racconto dei testimoni

Seguendo le tracce di sangue sulle scale condominiali, la polizia ha raggiunto l’abitazione indicata, trovando davanti alla porta un uomo, presumibilmente un parente stretto della vittima. L’uomo ha spiegato la situazione con queste parole: “Aiuto, mio nipote di 20 anni si è barricato dentro. Ha discusso con la madre, poi ha tentato di strangolarla e infine di ucciderla con delle grosse forbici. Sono intervenuto e lei è riuscita a scappare e a scendere le scale”.

La scena descritta ha spinto gli agenti ad agire con cautela ma decisione. Hanno cercato di negoziare con il ragazzo barricato all’interno, riuscendo a farlo ragionare dopo dieci minuti di trattative.

L’arresto del giovane

Dopo aver aperto la porta, il giovane è stato bloccato e arrestato dagli agenti, che lo hanno trasferito alla casa circondariale di Latina, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’accusa formale nei suoi confronti è di tentato omicidio.

Le indagini ora proseguono per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e comprendere le motivazioni che hanno portato all’esplosione di questa violenza. Nel frattempo, la madre è stata ricoverata in ospedale per ricevere le cure necessarie e le sue condizioni, seppur gravi, sembrano stabili.

La scelta di segnalare e intervenire

L’intervento tempestivo della polizia ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Il caso ha scosso la comunità di Latina, evidenziando ancora una volta la necessità di un supporto psicologico e sociale per prevenire episodi di violenza domestica.

Le autorità locali invitano i cittadini a segnalare situazioni sospette o comportamenti pericolosi per garantire una risposta immediata e tutelare la sicurezza delle persone coinvolte.