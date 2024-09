A Unomattina, un osteopata ‘scrocchia’ il collo del presentatore, Vianello: “La medesima manovra mi ha causato un ictus”

Un episodio preoccupante avvenuto durante Unomattina fa riaffiorare il drammatico passato di Andrea Vianello, che ricorda come un’innocua manovra gli abbia cambiato la vita.





Durante la puntata di Unomattina del 13 settembre, un osteopata ha eseguito una manovra sul collo del conduttore Massimiliano Ossini, in diretta televisiva. Questo intervento ha suscitato reazioni di preoccupazione, in particolare quella di Andrea Vianello, giornalista e conduttore che, attraverso un post su X, ha condiviso la sua preoccupazione riguardo alla sicurezza di tali pratiche. Cinque anni fa, lo stesso Vianello era stato colpito da un ictus in seguito a una manipolazione simile, e ora denuncia il rischio rappresentato da tali manovre.

Le parole di Andrea Vianello

Stamattina, nel programma di Massimiliano Ossini, un osteopata è intervenuto sul collo del conduttore, scrocchiandolo in diretta. Andrea Vianello ha commentato l’episodio su X, esprimendo la sua preoccupazione per quanto accaduto. “Nel 2019, ho subito un ictus che i medici hanno attribuito a una manipolazione al collo, la quale ha causato una dissecazione della carotide”, ha spiegato Vianello. “Questa pratica di scrocchiare il collo è assolutamente grave e pericolosa.”

L’ictus che colpì Vianello nel 2019

Nell’inverno del 2019, Vianello, ex direttore di Rai3, è stato vittima di un ictus che ha richiesto un ricovero ospedaliero e un intervento chirurgico d’urgenza. In quel drammatico episodio, aveva sofferto anche di afasia, perdendo temporaneamente l’uso della parola. Come raccontato dall’ex direttore, la sua condizione era potenzialmente riconducibile a una seduta di manipolazione cervicale a cui si era sottoposto poco prima dell’ictus. “Non avevo colesterolo e non c’erano altre patologie note, quindi i medici hanno inizialmente sospettato che l’evento fosse legato a un problema meccanico. Davvero nessuno ti informa di questo tipo di rischio.”

Vianello, nelle sue interviste e nel suo libro, ha voluto mettere in guardia l’opinione pubblica e i professionisti del settore sulla potenziale pericolosità di tali manovre. “Non ci sono dati precisi sull’incidenza di ictus legati a manipolazioni cervicali, ma diversi neurologi me ne hanno parlato come una possibilità da non sottovalutare”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza di una maggiore informazione e consapevolezza riguardo a queste pratiche.

Questa situazione ha sollevato un importante dibattito sulla pratica dell’osteopatia e dei rischi ad essa associati, invitando a una riflessione più profonda su come le terapie manuali siano eseguite e praticate, per garantire la sicurezza di chi si sottopone a trattamenti di questo tipo. La testimonianza di Andrea Vianello appare particolarmente significativa, poiché porta alla luce esperienze reali e suggerisce la necessità di un approccio cauto e consapevole nel campo della salute e del benessere.