Accuse di molestie al Grande Fratello: Zeudi Di Palma in lacrime, il pubblico chiede giustizia

Un episodio drammatico ha sconvolto la serata nella casa del Grande Fratello, portando in primo piano accuse gravissime di molestie. La concorrente Zeudi Di Palma è stata vista in lacrime, visibilmente scossa, raccontando agli altri inquilini della casa di essere stata toccata sotto le coperte da un altro concorrente, Emanuele Fiori.





Tutto è iniziato nella notte, mentre alcuni concorrenti si trovavano in cucina. Un pianto disperato proveniente dal salone ha richiamato l’attenzione di tutti. Secondo quanto riferito da Jessica Morlacchi, Zeudi avrebbe denunciato un comportamento inappropriato da parte di Emanuele, accusandolo di averla toccata mentre si trovavano nello stesso letto. Poco dopo, la regia ha deciso di silenziare i microfoni e interrompere la diretta, mostrando immagini di altri concorrenti intenti a svolgere attività quotidiane, tra cui Bernardo Cherubini impegnato a cucire.

La decisione della produzione di censurare l’accaduto ha scatenato una valanga di reazioni sui social. Molti telespettatori, indignati e increduli, hanno chiesto spiegazioni immediate, sottolineando la gravità delle accuse e il potenziale impatto di quanto successo.

Le testimonianze degli altri concorrenti

Alcuni concorrenti, tra cui Stefano, hanno cercato di confortare Zeudi, la quale avrebbe chiesto di cambiare stanza per non dormire più accanto a Emanuele. In un frammento di video diffuso sui social, si sente Stefano dire: “Lei è venuta a chiedermi di cambiare lettone, perché non vuole più dormire accanto a lui”. La scena, sebbene interrotta dalla regia, ha lasciato trasparire il clima di tensione nella casa, con gli altri concorrenti visibilmente scossi dall’accaduto.

Inoltre, secondo alcuni utenti su X (ex Twitter), Emanuele Fiori sarebbe entrato nel letto di Zeudi, avvicinandosi in modo inappropriato. Quando lei avrebbe tentato di allontanarsi, il giovane avrebbe cercato di trattenerla. Questo dettaglio, però, non è stato confermato ufficialmente dalla produzione, lasciando ancora molti interrogativi aperti.

La reazione del pubblico

Le piattaforme social sono state invase da commenti di spettatori indignati, che chiedono provvedimenti immediati. Alcuni post riportano: “ZEUDI STA PIANGENDO PERCHÉ DICE CHE LELE L’HA TOCCATA SOTTO LE COPERTE E SUBITO PARTE LA CENSURA!!! FOLLIA!”. Altri, più critici nei confronti della gestione del programma, sottolineano: “Cosa sta succedendo quest’anno? La produzione deve intervenire”.