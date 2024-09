Achille Costacurta e la promessa a sua madre Martina Colombari: “Fra dieci anni ti regalo una simile”

Il figlio di Martina Colombari e di Alessandro Billy Costacurta, Achille Costacurta, ha recentemente condiviso un video su TikTok in cui mostra un gesto di affetto verso sua madre. Dopo essere stato al centro del gossip per il suo comportamento sui social, il ragazzo ha deciso di mostrare un lato più tenero e affettuoso.





Nel video, Achille promette a sua madre di regalarle uno yacht simile a quello che stavano guardando insieme. Nonostante il gesto sembri essere un momento di serenità, i commenti degli utenti si dividono. Mentre alcuni osservano il gesto come un atto carino e affettuoso, altri leggono le immagini in modo diverso, interpretando la madre come visibilmente preoccupata.

Durante la tempesta mediatica che aveva coinvolto Achille Costacurta e la sua famiglia, Martina Colombari aveva preferito non commentare la vicenda. Tuttavia, in seguito aveva condiviso un post su social media che sembrava alludere alla delicata situazione familiare, sottolineando l’importanza della pazienza e della serenità.

Questo gesto di affetto da parte di Achille Costacurta mostra un lato diverso del ragazzo, distaccandosi dall’immagine precedente associata al gossip e alle polemiche sui social. Sembra essere un tentativo di ristabilire un rapporto più positivo con la madre e di mostrare un lato più maturo e sensibile di sé stesso.