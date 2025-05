Un autobus turistico si è sfrenato da un agriturismo a Marino, invadendo la strada sottostante dopo aver lasciato un gruppo di studenti

Un incidente ha coinvolto un autobus turistico a Marino, dove il mezzo si è sfrenato dal parcheggio di un agriturismo, finendo sulla strada sottostante in via delle Castagnole. Il bus, che aveva appena lasciato un gruppo di alunni di una scolaresca romana, ha invaso completamente la carreggiata, creando panico e allerta tra i residenti e le autorità locali.





L’incidente è avvenuto durante una gita didattica in una fattoria situata nella zona di Frattocchie. Fortunatamente, l’autista e i bambini erano già scesi dal bus da alcuni minuti prima che il mezzo iniziasse la sua corsa incontrollata. L’autobus ha attraversato un prato, continuando a muoversi per diversi metri prima di fermarsi contro una collina che si trova lungo la strada rurale sottostante. Questa via collega via Spinabella a via Appia Nuova, una delle arterie principali della zona.

Le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia Stradale di Albano, sono intervenute rapidamente per effettuare i rilievi del caso. Da alcune ore, diverse squadre di soccorso sono al lavoro, supportate da mezzi speciali e un’autogru, per rimuovere il bus che occupa entrambe le corsie stradali. L’operazione di rimozione si è rivelata complessa, data la dimensione del veicolo e la posizione in cui si è fermato.

Testimoni presenti al momento dell’incidente hanno descritto la scena come “surreale”, con il bus che si muoveva senza controllo. Un residente della zona ha dichiarato: “Ho visto il bus partire dal parcheggio e non potevo credere ai miei occhi. È scivolato giù per la collina e ha invaso la strada.” La comunità locale è rimasta scossa dall’accaduto, considerando che l’autobus era stato appena utilizzato per trasportare i bambini.

Le autorità locali stanno indagando sulle cause che hanno portato al malfunzionamento del freno del bus. Saranno esaminati i registri di manutenzione del veicolo e le procedure seguite dall’autista prima di lasciare il parcheggio. Un portavoce della Polizia Stradale ha affermato: “Stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie per capire come sia potuto accadere un incidente del genere.”

Inoltre, i genitori degli alunni coinvolti nella gita sono stati avvertiti dell’accaduto e sono stati invitati a recarsi presso il luogo dell’incidente per ricevere ulteriori informazioni sui propri figli. La sicurezza dei bambini è stata una priorità assoluta per le autorità, che hanno garantito che nessuno fosse rimasto ferito durante l’incidente.

Il comune di Marino ha annunciato che verranno attuate misure di sicurezza aggiuntive per evitare che simili incidenti possano verificarsi in futuro. Questo include controlli più rigorosi sui mezzi di trasporto utilizzati per le gite scolastiche e l’implementazione di procedure di sicurezza più efficaci. Un rappresentante del comune ha dichiarato: “La sicurezza dei nostri bambini è fondamentale. Faremo tutto il possibile per garantire che eventi come questo non si ripetano.”