Addio a Cassius, il gigantesco coccodrillo in cattività lungo 5,48 metri e con 110 anni di vita

È scomparso Cassius, il famoso coccodrillo marino detentore del record del Guinness dei Primati nel 2011. Con i suoi 5,48 metri di lunghezza e oltre 700 chilogrammi di peso, Cassius era l’attrazione principale del Marineland Melanesia Crocodile Habitat, un parco faunistico nel nord-est dell’Australia.





Secondo quanto riportato dal parco faunistico, Cassius, con un’età stimata di circa 110 anni, è morto per cause naturali dopo aver iniziato a stare male il 5 ottobre. Le sue condizioni sono peggiorate a partire dal 15 dello stesso mese.

“Cassius ci mancherà molto – scrivono dal parco faunistico – ma il suo amore e i suoi ricordi rimarranno per sempre nei nostri cuori. Grazie a tutti coloro che hanno visitato Cassius durante la sua vita e che hanno offerto gentilezza lungo il percorso”, si legge nel post pubblicato dal Marineland Melanesia Crocodile Habitat.

Cassius aveva vinto il titolo del Guiness World Records nel 2011 come “Coccodrillo in cattività più grande del mondo” grazie alle sue straordinarie dimensioni. Dopo essere stato catturato nel 1987 nel Territorio del Nord, Cassius è stato portato alla Green Island, dove ha trascorso 37 anni come attrazione principale per turisti e bambini.

Nonostante fosse il coccodrillo più grande del mondo in cattività, non deteneva il primato di longevità, che appartiene a Henry, un altro esemplare che quest’anno ha compiuto 124 anni all’interno del Crocworld Conservation Centre di Scottburgh, in Sudafrica.

Secondo il personale del parco, Cassius avrebbe dovuto vivere ancora a lungo: “Il personale del parco credeva che anche Cassius avrebbe vissuto tanto a lungo”, dichiarano.

La scomparsa di Cassius rappresenta una perdita per il Marineland Melanesia Crocodile Habitat e per tutti coloro che hanno avuto l’opportunità di incontrare questo straordinario esemplare di coccodrillo marino.