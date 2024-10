Addio a Marcello Mutti, il capo della fabbrica di conserve di pomodoro aveva 83 anni

Marcello Mutti, pioniere della lavorazione del pomodoro a Parma, si è spento a 83 anni. Ne dà notizia la Gazzetta di Parma.





La scomparsa di un visionario del settore alimentare di Parma: un leader che ha trasformato la sua azienda in un simbolo di qualità

Il suo legame con Angelita Rossi risale ai tempi dell'università, dove si incontrarono. Nato il giorno di Natale del 1940 e dopo essersi laureato in Economia e Commercio, Marcello sposò Angelita il 19 settembre 1966.

Dalla loro unione nacque Francesco, che dal 1994 è alla guida della Mutti come amministratore delegato. Francesco ricorda suo padre con affetto e ammirazione: «Ha vissuto e si è spento nella casa dove è nato, all’interno della nostra azienda. Papà non vedeva l’impresa solo come una fonte di profitto, ma come un esempio di valori fondamentali quali lavoro, rispetto e visione progettuale».

Marcello Mutti ha dedicato la sua vita alla pianta del pomodoro, trasformando la Mutti in un simbolo di eccellenza. L’impegno a Montechiarugolo presso la storica Corte Piazza era per lui più di un semplice lavoro: rappresentava un patrimonio di famiglia e una missione condivisa.

La sua eredità continua attraverso il figlio Francesco, che ne mantiene la filosofia e i valori nel dirigere l’azienda verso innovazione e sostenibilità, posizionandola come leader nel settore delle conserve. Questa passione per l’eccellenza e la qualità ha reso il nome Mutti sinonimo di fiducia e tradizione non solo a Parma, ma nel mondo intero.