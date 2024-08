Addio a Patti Yasutake: l’attrice di Star Trek e Beef si spegne a 70 anni

L’attrice Patti Yasutake, amata per il suo ruolo in Star Trek e per le sue recenti performance in Beef, è morta dopo una battaglia con la malattia.





La carriera di Patti Yasutake

Patti Yasutake ci ha lasciato all’età di 70 anni. Famosa per il suo ruolo di infermiera Alyssa Ogawa in Star Trek: The Next Generation e per la sua recente partecipazione alla serie acclamata Beef su Netflix, l’attrice ha sofferto a lungo a causa di una rara forma di linfoma alle cellule T. La notizia della sua morte è stata confermata dal suo manager Kyle Fritz, che ha rivelato che l’attrice è morta nella sua casa, circondata dall’affetto di amici e familiari, nella giornata di lunedì 5 agosto. Fritz ha ricordato Patti come la sua prima cliente e ha espresso il suo dolore, ringraziando l’attrice per i bellissimi momenti trascorsi insieme: “Mi mancheranno il suo spirito, il suo talento e la sua tenacia, ma soprattutto la sua amicizia.”

Nata a Los Angeles nel 1953, Yasutake è cresciuta tra Gardena e Inglewood, completando gli studi con lode in teatro presso l’Università della California di Los Angeles. Dopo varie esperienze di successi nel mondo del teatro, l’attrice è riuscita a farsi notare con il suo primo ruolo importante nel 1985, quando ottenne una parte nella serie poliziesca TJ Hooker. Da questo momento in poi, il suo talento l’ha portata a partecipare a numerose produzioni televisive di successo, tra cui Gug Ho e apparizioni come guest star in serie di grande fama come Grey’s Anatomy, Febbre d’amore e The Closer.

Patti Yasutake in Beef su Netflix

Il ruolo più iconico di Patti Yasutake rimane quello di Alyssa Ogawa nella saga di Star Trek, un personaggio che ha arricchito le sue apparizioni nei film Star Trek Generations. Oltre a Star Trek, l’attrice ha recitato in vari film tra cui Bellissima da morire (1999), Blind Spot (1993) e Road to Galveston (1996). Ha anche ricevuto una candidatura all’Independent Spirit Award per la sua interpretazione nel film The Wash, una pellicola indipendente che racconta la vita di una coppia nippo-americana di seconda generazione.

Negli ultimi anni, Patti ha nuovamente conquistato il pubblico con la sua interpretazione in Beef, dove ha interpretato Fumi Nakai, la madre di George, interpretato da Steven Yeun. La serie ha svelato il lato vulnerabile e autentico di un personaggio che rispecchiava le sfide familiari in un contesto contemporaneo, e Yasutake ha ricevuto elogi per la sua performance accanto a Ali Wong.

La sua scomparsa lascia un vuoto nella comunità cinematografica e tra i fan, che continueranno a ricordarla non solo per i suoi ruoli memorabili ma anche per il suo impegno e il suo entusiasmo per l’arte. Oltre alla sua carriera, Patti Yasutake è stata un’ispirazione per molte giovani attrici asiatica-americane che l’hanno vista come un modello da seguire in un settore spesso dominato da stereotipi. La sua eredità vivrà attraverso le sue interpretazioni e l’impatto che ha avuto su chi l’ha conosciuta o ammirativa del suo lavoro. Con la sua scomparsa, il mondo del cinema perde una figura stravolgente, ma il suo talento continuerà a brillare attraverso le sue opere.