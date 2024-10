Addio a Ron Ely, l’iconico Tarzan della TV: l’attore ci lascia a 86 anni

Ron Ely, il celebre attore noto per il suo ruolo da Tarzan nella serie televisiva degli anni ’60, è deceduto all’età di 86 anni. La triste notizia è stata confermata dalla figlia, Kirsten, che ha rilasciato un toccante tributo al padre attraverso i social, definendolo un eroe personale e un uomo straordinario.





Il successo di Ron Ely è legato in modo indissolubile alla serie Tarzan, andata in onda sulla NBC dal 1966 al 1968. Grazie a questo ruolo, l’attore è diventato un’icona globale, ammirato da generazioni di fan.

Il commosso ricordo della figlia Kirsten

Kirsten Ely ha condiviso un lungo messaggio sui social media per onorare la memoria di suo padre. In esso, ha descritto Ron come un uomo “magico,” capace di esercitare un’influenza positiva su chiunque incontrasse.

“Mio padre era considerato un eroe da tutti. Era un attore, scrittore, mentor e uomo di famiglia. Ovunque andasse, portava con sé un’onda di positività,” ha scritto Kirsten nel suo tributo.

Nel suo messaggio, ha continuato: “La sua capacità di toccare le vite delle persone era senza pari. C’era qualcosa di veramente straordinario in lui. Sebbene il mondo lo conoscesse come Tarzan, per me era semplicemente papà, un regalo del cielo. Per me, era perfetto.”

Ron Ely

Una carriera tra successi e tragedie

Oltre al leggendario personaggio di Tarzan, la carriera di Ron Ely è stata costellata di successi sia nel cinema che in televisione. Nel 1992, ha fatto un ritorno al suo famoso ruolo in una nuova serie, affiancato dall’attore Wolf Larson, e ha partecipato a diverse altre produzioni televisive.

Tuttavia, la vita di Ely è stata segnata da una tragedia familiare nel 2019, quando sua moglie, Valerie Lundeen Ely, è stata uccisa dal loro figlio Cameron, che in seguito è stato colpito a morte dalla polizia. Un’autopsia ha rivelato che Cameron soffriva di encefalopatia traumatica cronica (CTE), una condizione comune tra ex sportivi.