Addio a Tito Jackson: Chitarrista dei Jackson 5 e Fratello di Michael Jackson Scompare a 70 Anni

La musica perde un altro grande talento: Tito Jackson, chitarrista e membro fondatore dei Jackson 5, ci lascia all’età di 70 anni.

Tito Jackson, iconico chitarrista dei Jackson 5 e fratello del leggendario Michael Jackson, è morto all’età di 70 anni. La notizia è stata confermata dal nipote Siggy e inizialmente riportata da Entertainment Tonight. Questo triste evento segna la fine di un’era per la famiglia Jackson, che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale mondiale.





La notizia della morte di Tito Jackson è stata divulgata da Steve Manning, amico fidato e collaboratore della famiglia Jackson da lungo tempo. Secondo le prime indiscrezioni, Tito avrebbe subito un attacco di cuore mentre era alla guida. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali sulla causa esatta del decesso. Nei mesi precedenti alla sua scomparsa, Tito era impegnato in un tour con alcuni dei suoi fratelli, dimostrando ancora una volta la sua passione per la musica e la sua dedizione al pubblico.

Il trionfo con i Jackson 5

Tito Jackson era uno dei membri fondatori dei Jackson 5, il gruppo che ha catapultato il fratello Michael e l’intera famiglia Jackson verso la fama globale. La formazione originale comprendeva anche Jackie, Jermaine, e Marlon, con Randy Jackson che si unì successivamente quando la band divenne The Jacksons. I Jackson 5 hanno conquistato il mondo con successi come “I Want You Back”, “ABC” e “I’ll Be There”. Nel 1997, il gruppo è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame e ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Durante le esibizioni dal vivo, Tito suonava la chitarra, ma inizialmente non gli fu permesso di suonare o scrivere canzoni a causa del contratto con la Motown, la loro casa discografica. Solo con il passaggio alla Epic Records a metà degli anni ’70, Tito ha potuto esprimere appieno il suo talento musicale. Nel 2016, ha pubblicato il suo primo album solista, intitolato “Tito Time”.

Gli ultimi concerti e l’omaggio a Michael

Recentemente, Tito si era esibito con i fratelli Jackie e Marlon sotto il nome di The Jacksons, con concerti in Scozia, Inghilterra e California durante l’estate. L’8 settembre, la band ha suonato in Inghilterra e aveva in programma ulteriori concerti, tra cui uno il 25 ottobre ad Atlantic City e un altro il 1° novembre a Cincinnati.

Pochi giorni prima della sua morte, Tito ha reso omaggio al fratello Michael Jackson visitando un monumento a lui dedicato a Monaco. “Prima del nostro spettacolo a Monaco, io e i miei fratelli Jackie e Marlon abbiamo visitato il bellissimo monumento dedicato al nostro amato fratello, Michael Jackson. Siamo profondamente grati per questo luogo speciale che onora non solo la sua memoria ma anche la nostra eredità condivisa,” aveva dichiarato Tito, esprimendo il forte legame familiare e l’eredità musicale che continuerà a vivere nei cuori dei fan di tutto il mondo.