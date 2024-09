“Addio a un maestro”. Il mondo della musica italiana piange la scomparsa del chitarrista

Un grande vuoto nel mondo della musica: Nick Becattini, uno dei più grandi chitarristi contemporanei, ci ha lasciato all’età di 62 anni. La notizia è stata confermata dalla sua famiglia, gettando nel lutto tutti coloro che hanno ammirato il suo talento straordinario.





Un virtuoso della chitarra blues, Becattini ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale internazionale. Le sue collaborazioni con artisti del calibro di Otis Rush, Albert King, Sunnyland Slim, Lucky Peterson, Billy Branch, Lurrie Bell e Buddy Scott lo hanno consacrato come un vero gigante del genere.

La sua carriera ha attraversato continenti, portando la sua musica in tour nelle maggiori piazze d’Europa e degli Stati Uniti. In Italia, ha partecipato a numerosi eventi musicali di rilievo, tra cui il Trasimeno Blues, l’Italian Blues Legends e il Pistoia Blues, festival che quest’anno gli ha reso omaggio in modo speciale.

Il percorso artistico di Becattini ha avuto inizio nel 1986, quando è entrato a far parte della Model T. Boogie band di Giancarlo Crea. La sua partecipazione al Chicago Blues Festival del 1987 gli ha permesso di condividere il palco con leggende del calibro di Albert King, Johnny Copeland e Phil Guy, consolidando ulteriormente la sua reputazione nel mondo della musica blues.

Il suo stile unico, radicato nel blues di Chicago ma influenzato da elementi rock, soul e funk, ha catturato l’attenzione di un pubblico internazionale sempre più vasto. La sua malattia, la SLA, non lo ha fermato nella sua passione per la musica, continuando a esibirsi nonostante le sfide che doveva affrontare.

La diagnosi della SLA è stata un duro colpo per Becattini, ma non ha mai smesso di lottare. “Esistono solo terapie sperimentali che, ovviamente, ho tentato ma che su di me non hanno avuto effetto. Attualmente assumo il Riluzolo, unico farmaco ufficialmente utilizzato nei casi come il mio”, aveva raccontato in una delle sue ultime interviste.

Il suo lascito musicale rimarrà per sempre nel cuore di chi ha avuto il privilegio di ascoltarlo dal vivo e attraverso le sue incisioni. Nick Becattini, il maestro della chitarra blues, continuerà a vivere attraverso la sua musica e il suo impatto duraturo sulla scena musicale internazionale.