Addio a un’icona: lo Sheraton Diana Majestic di Milano chiude dopo 116 anni, 50 dipendenti in cerca di un nuovo inizio!

La storica struttura alberghiera “Sheraton Diana Majestic” di Viale Piave a Milano chiude i battenti. Questa decisione comporta il licenziamento di 50 dipendenti, costretti ora a cercare nuove opportunità lavorative.

Chiuso per ristrutturazione, lo “Sheraton Diana Majestic” rappresentava un punto di riferimento per l’ospitalità milanese dal 1908. Questa storica struttura, nota non solo per le sue camere eleganti ma anche per ospitare conferenze di grande prestigio, non accoglierà più i suoi ospiti. La decisione della proprietà di non rinnovare il contratto di gestione con la catena “Marriott International” ha colto di sorpresa molti, lasciando nel dubbio il futuro di uno dei luoghi simbolo della città. I 50 dipendenti giungono in una difficile situazione occupazionale e ora cercano nuove vie professionali. La domanda che molti si pongono è: quale destino attende il Majestic? Attualmente circolano diverse ipotesi, tra cui l’arrivo di un nuovo brand alberghiero o la possibile conversione in sede di un marchio di moda di fama internazionale.





Motivi della Chiusura e il Futuro dell’Hotel

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la chiusura è stata motivata dalla necessità di rinnovare gli interni della struttura. “Marriott International” ha espresso gratitudine per il lavoro svolto dai dipendenti nel corso degli anni, augurandosi di assistere tutti gli interessati in questa fase di transizione. In una nota ufficiale, hanno dichiarato: “Ringraziamo di cuore per il loro prezioso lavoro tutti i dipendenti dell’hotel, che nel corso degli anni hanno accolto e continuano ad accogliere gli ospiti e i soci provenienti da tutto il mondo. Marriott si è già attivata a porre in essere tutte le azioni di legge e di confronto con le organizzazioni sindacali per assistere e accompagnare i dipendenti, i clienti e i partner della struttura in questa transizione“.

L’impatto dello “Sheraton Diana Majestic” sulla storia di Milano è innegabile. Oltre ad essere un ospite di celebrità e di eventi prestigiosi, l’hotel è stato anche il luogo di un tragico evento: un attentato che nel 1973 causò la morte di ventuno persone, mirato a colpire il questore Giovanni Gasti, che fortunatamente scampò all’attacco. Questi eventi hanno contribuito a plasmare la reputazione dell’albergo nel corso dei decenni.

Il Dossier degli Investimenti e le Opportunità Future

Con la chiusura dell'”Sheraton Diana Majestic”, Milano si trova di fronte a un’importante opportunità di riqualificazione urbana. Le previsioni su cosa potrà sorgere al suo posto continuano a suscitare fervida curiosità. Un interesse diffuso è puntato verso possibili investimenti che potrebbero rilanciare l’area, rendendola ancora più attrattiva per turisti e residenti.