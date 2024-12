Addio al cane di Giulia Valentina, il messaggio per Gue: “Abbiamo lottato insieme, mi sento senza forze”

Giulia Valentina dice addio alla sua cagnolina Gue, un chihuahua di 11 anni con cui aveva condiviso momenti indimenticabili. Un messaggio commovente sui social ricorda il loro legame.





La notizia della scomparsa di Gue, la cagnolina di Giulia Valentina, ha profondamente toccato i suoi fan e follower. Il piccolo chihuahua, che aveva accompagnato l’influencer per ben undici anni, è venuto a mancare. Entrata nella vita di Giulia Valentina durante la sua relazione con Fedez, Gue era diventata una presenza costante e fondamentale nella quotidianità della giovane. L’influencer, che recentemente è diventata madre, ha voluto dedicare un lungo e sentito messaggio sui social per salutare la sua amata compagna a quattro zampe.

Nel suo post, Giulia Valentina ha espresso tutto il dolore e la difficoltà di affrontare questa perdita. “Ho pensato tante volte a questo momento. Ho provato a immaginare come avrei fatto, in che modo avrei potuto reagire o se fosse possibile prepararmi in qualche modo, forse cominciando a mettere da parte un po’ di forza, accumularla, per tirarla fuori quando mi sarebbe servita”, ha scritto l’influencer, condividendo il suo stato d’animo. Tuttavia, nonostante i tentativi di prepararsi mentalmente a questo momento, Giulia Valentina ha ammesso di sentirsi sopraffatta dal dolore: “Però non riuscivo ad immaginarlo, non riuscivo a visualizzare me stessa, la mia giornata, la mia casa senza te, mia piccola Gue”.

Nel messaggio, l’influencer ha ripercorso gli ultimi mesi trascorsi accanto alla sua cagnolina, descrivendo gli sforzi fatti per cercare di migliorare le sue condizioni di salute. “Oggi la forza accumulata non mi basta e mi sento sconfitta. Sconfitta perché in questi ultimi mesi abbiamo combattuto insieme per farti stare un po’ meglio, per vedere se c’era qualcosa in più che si potesse fare, per avere ancora un po’ di tempo insieme”, ha confessato.

Il legame tra Giulia Valentina e Gue era speciale e profondo. L’influencer ha ricordato con affetto i momenti più belli vissuti insieme al suo chihuahua: “Sei stata tutto per me e io sono stata tutto per te. Ora guardo le migliaia di foto tue sul telefono e cerco di ripensare alle cose belle”. Tra i ricordi citati nel suo messaggio, ha menzionato episodi che caratterizzavano la personalità unica di Gue e il loro rapporto quotidiano. “Avevamo un’intesa speciale e occuparmi di te non è mai stato un impegno o un sacrificio, pulire e idratare la tua linguetta, metterti i colliri, farti la tua beauty routine e darti le tue medicine erano momenti preziosi e pieni d’amore”.

Nonostante il dolore per la perdita, Giulia Valentina ha cercato di trovare un modo per affrontare questa difficile situazione, trasformando la tristezza in gratitudine per il tempo trascorso insieme. “Mi impegnerò piano piano a trasformare la tristezza che mi provoca la tua mancanza con la gratitudine di aver condiviso con te parte della mia vita, a sostituire la sensazione di sconfitta con l’orgoglio di essermi presa cura di te e colmare il vuoto che mi lasci con i nostri ricordi più belli”, ha scritto.

Il lungo messaggio si conclude con un ringraziamento rivolto ai fan che avevano imparato ad amare Gue attraverso i contenuti pubblicati sui social: “Grazie anche a voi, che le avete voluto bene, mi avete sempre fatta ridere con i vostri commenti e messaggi su di lei e vi siete lasciati conquistare dalla mia cagnolina stupenda. Mi spezza il cuore darvi questa notizia”.

La scomparsa di Gue rappresenta una perdita significativa non solo per Giulia Valentina, ma anche per tutti coloro che avevano seguito la sua vita attraverso i social media. Il piccolo chihuahua era diventato una sorta di mascotte per i follower dell’influencer, conquistando il cuore di molti con il suo carattere dolce e la sua presenza unica.

Il rapporto tra gli animali domestici e i loro proprietari è spesso caratterizzato da un legame profondo e incondizionato. Nel caso di Giulia Valentina e Gue, questo legame era evidente nelle parole dell’influencer e nei numerosi momenti condivisi sui social. La perdita di un animale domestico può essere paragonata alla perdita di un membro della famiglia, e il dolore provato è altrettanto intenso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Valentina (@giuliavalentina)