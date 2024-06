Addio al giovane tenente Riccardo Latino e al maresciallo Guglielmucci, vittime di un incidente stradale

Riccardo Latino, 25 anni, e Francesco Antonio Guglielmucci, 45 anni, del 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle, sono deceduti in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina a Grosseto, nei pressi dell’aeroporto militare sede del 4° Stormo Caccia.





Il tenente Riccardo Latino e il primo maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci erano in servizio presso il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle. Guglielmucci, oltre ad essere un veterano dell’Aeronautica, era anche un apprezzato allenatore di atletica leggera.

L’incidente, che ha coinvolto altri quattro militari, si è verificato quando il mezzo su cui viaggiavano i due deceduti ha impattato con un’automobile. Tre dei militari sopravvissuti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Siena mediante elisoccorso, data la gravità delle loro condizioni. Un quarto ferito, un 25enne, è stato trasferito all’ospedale di Grosseto, ma le sue condizioni sono state giudicate meno gravi. Le indagini sono attualmente in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il proprio cordoglio e quello dell’intero dipartimento difensivo tramite un messaggio pubblicato sui social media. “La Difesa e il Ministro Guido Crosetto, profondamente addolorati dalla notizia del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina, esprimono le più sentite condoglianze ai familiari del Tenente Riccardo Latino e del Primo Maresciallo Francesco Antonio Guglielmucci dell’Aeronautica Militare,” si legge nel messaggio.

La comunità si stringe attorno alle famiglie delle vittime in questo momento di dolore. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell’incidente e prevenire simili tragedie in futuro.