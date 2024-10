Addio alla leggenda del tennis italiano: Lea Pericoli ci lascia a 89 anni

Il mondo del tennis italiano è in lutto per la scomparsa di Lea Pericoli, ex tennista, giornalista e telecronista, avvenuta all’età di 89 anni. La sua perdita rappresenta un duro colpo per lo sport italiano, in particolare per il tennis, nel quale ha lasciato un’impronta indelebile.





Lea Pericoli è stata una figura di spicco nello sport italiano, soprannominata “la divina” da Gianni Clerici per la sua capacità di unire doti tecniche importanti ad uno stile unico. La sua carriera eccezionale è stata contraddistinta da una passione smisurata per il tennis, iniziata in Africa e coltivata con costanza nonostante gli spostamenti in giro per il mondo.

Durante la sua carriera, Lea Pericoli ha conquistato ben 27 titoli, dimostrando le sue doti da giocatrice completa in singolare, doppio e doppio misto. Ha raggiunto importanti traguardi nei tornei del Grand Slam, come gli ottavi al Roland Garros e a Wimbledon. Inoltre, è stata la numero 1 d’Italia per 14 anni consecutivi, un record assoluto nel tennis italiano.

Oltre ai successi sportivi, Lea Pericoli è stata anche un punto di riferimento per il tennis italiano, contribuendo alle vittorie del team italiano sia in singolare che in doppio. La sua attività da giornalista è stata altrettanto memorabile, caratterizzata da raffinatezza ed eleganza.

La scomparsa di Lea Pericoli lascia un vuoto nel cuore del tennis italiano, ma il suo ricordo e il suo contributo al mondo dello sport resteranno vivi per sempre. La sua eccezionale carriera e il suo stile iconico continueranno a ispirare le generazioni future di tennisti italiani.