Addio alla musica per Adele: «Porterò con me il vostro affetto»

Adele, durante il suo ultimo concerto nella residency a Monaco di Baviera, ha condiviso con i fan una notizia che ha commosso il suo pubblico: si prenderà una pausa dalla musica a tempo indeterminato. L’artista, visibilmente emozionata, ha svelato il suo desiderio di allontanarsi dai riflettori, con i video che la ritraggono mentre si asciuga le lacrime già diventati virali sui social media. Le sue parole hanno risonato nei cuori dei presenti, mentre spiegava le motivazioni dietro questa decisione.





L’annuncio

Adele, che ha ottenuto un Oscar per la celebre canzone “Skyfall”, ha affermato di sentirsi in bisogno di un distacco dalla musica e dalle pressioni della fama. «Non canto nemmeno a casa», ha rivelato, esprimendo la sua frustrazione nei confronti della celebrità. In modo sincero, ha voluto rassicurare il suo pubblico dicendo: «Vi porterò sempre nel mio cuore e rifletterò sui meravigliosi spettacoli che ho condiviso con voi negli ultimi tre anni».

Con una serenità mista a malinconia, ha aggiunto: «Ho dedicato sette anni alla costruzione di una nuova vita per me stessa e ora desidero vivere appieno». Tra le speculazioni dei fan, alcuni hanno ipotizzato che Adele stia pensando a un secondo figlio insieme al suo compagno Rich Paul, allargando così la sua famiglia. Questa possibilità appare concreta, considerando il suo forte desiderio di dedicarsi a qualsiasi cosa al di fuori del panorama musicale, incluso nuovi progetti più creativi.

L’artista, che ha pubblicato il suo quarto album “30” nel novembre del 2021, concluderà il suo lunghissimo tour, composto da cento concerti, all’interno del prestigioso Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas, dove si esibirà dal 25 ottobre al 23 novembre. La decisione di interrompere temporaneamente la sua carriera musicale giunge dopo un periodo di intensa produzione artistica e riflessione personale.

Adele, che ha affascinato il mondo con la sua voce unica e le sue canzoni emotionale, sembra avviarsi verso una nuova fase della sua vita, una in cui intende esplorare altre opportunità creative e mostrate parte della sua vita privata. Rimaniamo in attesa di scoprire quale strada sceglierà di percorrere ora che ha deciso di mettere in pausa la sua carriera musicale.