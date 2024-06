Adele Baldassarre si spegne nel sonno a 16 anni. Pochi giorni prima era stata in pronto soccorso per un lieve malessere

La giovane Adele Baldasarre, 16 anni, trovata senza vita nel suo letto: una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità di Porto Tolle e Scandiano.





La comunità di Porto Tolle è stata profondamente scossa dalla tragica scomparsa di Adele Baldasarre, una ragazza di soli 16 anni, stroncata nel sonno da un malore improvviso. Quando i suoi genitori sono andati a svegliarla, hanno fatto la terribile scoperta: Adele era morta.

Adele Baldasarre, che viveva a Scandiano con la sua famiglia, era emigrata sei anni fa da Porto Tolle, in provincia di Rovigo. La famiglia era ben nota nella comunità: la madre, Federica Zanellato, originaria di Polesine Camerini, gestiva un’edicola e profumeria a Tolle, conosciuta come “Sissy”. Il padre, Rocco Baldasarre, aveva lavorato come pizzaiolo e cuoco nel ristorante “da Annalisa” a Scardovari. La madre di Federica è sorella del noto cantante lirico Riccardo Zanellato e il nonno, Toni Zanellato, era un rispettato dirigente sportivo e allenatore di calcio.

La mattina della tragedia, i genitori di Adele si erano recati nella sua stanza per svegliarla, trovandola purtroppo senza vita. Adele, che frequentava il terzo anno di studi di pianoforte e canto a Modena, si era addormentata la sera prima senza più risvegliarsi. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera famiglia e la comunità.

Angelo Zanellato, pro-zio di Adele e figura nota come segretario provinciale del PD ed ex consigliere regionale, ha raccontato: “Siamo sconvolti, sembra un incubo. Adele soffriva un po’ di tiroide e recentemente era stata al pronto soccorso per un piccolo malessere. Gli esami non avevano rilevato nulla di preoccupante, così è stata mandata a casa. Poi, questa tragedia inspiegabile”.

Le Cause del Decesso

Sebbene le cause precise della morte siano ancora da accertare, i primi riscontri parlano di un possibile arresto cardiaco improvviso. Rimane tuttavia da capire cosa abbia potuto provocarlo. Adele, una ragazza di grande talento musicale, aveva già composto un singolo intitolato “Marilù”, dedicato alle donne e disponibile su YouTube. La sua sensibilità e il suo talento hanno lasciato un segno indelebile in chi la conosceva.

Il dolore per la perdita di Adele si è esteso non solo a Scandiano, dove la famiglia risiedeva, ma anche a Porto Tolle e, in particolare, a Polesine Camerini. Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio espressi, anche attraverso i social media. La comunità è profondamente scossa, come espresso dal sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli: “Abbracciamo forte mamma Federica e papà Rocco, ma anche i nonni e gli zii, per la terribile notizia della perdita di Adele. Erano tutti nostri concittadini, emigrati in provincia di Reggio Emilia e tutta la nostra comunità si unisce al lutto della famiglia”.

Attesa per gli Accertamenti

Ora non resta che attendere gli accertamenti medici per comprendere le cause dell’improvvisa scomparsa di Adele. La sua perdita ha colpito duramente la famiglia Zanellato e la comunità, lasciando un vuoto incolmabile.