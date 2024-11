Adolescente morta a Piacenza, in un video il ragazzo di notte sotto casa: “Aveva atteggiamenti ossessivi”

La sorella della giovane vittima, SORELLA, ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti durante un’intervista a Quarto Grado. Ha espresso la sua convinzione che la morte della sorella non sia stata un suicidio, ma un omicidio commesso dall’ex fidanzato, un quindicenne fermato dalle autorità. La famiglia ha evidenziato prove che testimonierebbero la presenza dell’EX FIDANZATO nei pressi del palazzo della vittima poco prima della tragedia.





Secondo quanto emerso, un video mostra il minorenne nei paraggi del palazzo in piena notte, pochi giorni prima della morte della ragazza. L’avvocata LORENZA DORDONI, che rappresenta la madre della vittima, ha dichiarato che il filmato sarà incluso nella memoria presentata alla Procura per i minorenni che sta coordinando le indagini.

“Era una piccola principessa, aveva quel nome per la bella addormentata: era bionda con gli occhi chiari e aveva un bel portamento. Avrebbe voluto tanto fare la psicologa per aiutare le persone così,” ha ricordato la sorella della vittima davanti alle telecamere.

Dai primi accertamenti medico legali sul corpo della ragazza, è emerso che i segni sulle mani sarebbero compatibili con i colpi dati dal FIDA.

La situazione è in continua evoluzione e le indagini sono ancora in corso. Si attendono ulteriori sviluppi e dettagli sull’inchiesta per fare luce su questa tragica vicenda.